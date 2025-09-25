भाईजानला व्हायचंय बाबा! 59 व्या वर्षी सलमानला हवय स्वत:चं मुल, म्हणाला... 'मी लवकरच आता...'

अभिनेता सलमान खानने आपल्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले. एक काळ असा होता जेव्हा सलमान खानचा प्रत्येक चित्रपट हिट होत होता. सलमान खानने त्याच्या करिअरमध्ये भरपूर यश मिळवलंय. परंतु वयक्तिक आयुष्यामध्ये मात्र तो मागे राहिला. भाईजान आज देखील सिंगल आहे. सलमान खानचे अनेक अफेअर्स झाले. परंतु एक सुद्धा लग्नापर्यंत गेलं नाही. दरम्यान अशातच आता सलमानने एका शोमध्ये उपस्थिती लावली होती. यावेळी त्याने त्याच्या रिलेशनशिपबद्दल आणि मनातील असलेल्या भावना मनमोकळेपणाने मांडल्या आहेत. .भाईजान त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमी चर्चेत असतो. अनेक चाहत्यांना त्याच्या लग्नाचा प्रश्न पडलाय. गेल्या अनेक वर्षापासून चाहते त्याच्या लग्नाची वाट बघताय. परंतु अजुनही सलमानने लग्न केलेलं नाही. दरम्यान नुकतच सलमानने 'टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल' या प्राइम व्हिडिओच्या शोला हजेरी लावली. यावेळी आमिर खान सुद्धा होता. या शोमध्ये बोलताना सलमानने वयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक खुलासे केलेले आहेत. .वयाच्या 59 व्या वर्षी भाईजानने वडिल होण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. 'मला आता बाबा व्हायचंय आणि मी लवकरच होईल' असं तो म्हणाला. तसंच अमिरला त्याच्या रिलेशनशिपबद्दल विचारल्यास सलमान खान म्हणाला की, 'आयुष्यात नाती जपणं आणि प्रेम करणं, आधार देणं महत्त्वाचं असतं. मला नातं कधी जपताच नाही आलं. त्यात पुर्णपणे दोष माझाच आहे.'.सलमान खानने यापूर्वी सुद्धा वडिल होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्याचं म्हणणं आहे की, 'कोणत्याही पद्धतीने मला स्वत:चं मूल असल्याची तीव्र इच्छा आहे. परंतु ते शक्य होत नाहीय. भारतात सिंगल व्यक्तीला मुलं दत्तक घेता येत नाही आणि भारतीय सरोगसी कायद्यानुसार अविवाहित पुरुष सरोगसीद्वारे वडील सुद्धा होऊ शकत नाही. त्यामुळे हा मोठा अडथळा आहे.' असं तो एका मुलाखतीत बोलताना म्हणाला होता. .बाबो! एक्स गर्लफ्रेंड कतरिनाच्या 'गुड न्यूज'वर सलमानने खरंच दिल्या शुभेच्छा? भाईजानची 'ती' पोस्ट व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.