नुसतं राहायचं ठिकाण नाही, सलमान खानच्या १५० एकरात असलेल्या फार्महाउसवर होते शेती; काय काय पिकतं माहितीये?

बॉलिवूडचा भाईजान असलेला लोकप्रिय अभिनेता सलमान खान त्याच्या दमदार चित्रपटांसाठी ओळखला जातो. त्याचा वेगळा चाहतावर्ग आहे. सलमानची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते तासनतास गॅलेक्सी अपार्टमेंटबाहेर उभे राहतात. सलमान कोट्यवधींच्या प्रॉपर्टीचा मालक आहे. त्यातच त्याच्या पनवेल येथील फार्महाउसचाही समावेश आहे. अभिनयासोबतच सलमानला बागकामाची आणि निसर्गाची आवड आहे. त्यामुळे तो वेळ मिळेल तेव्हा फार्महाउसवर वेळ घालवताना दिसतो. त्याच्या या फार्महाउसवर शेती देखील होते. इथे कशाची शेती होते ठाऊक आहे का?.सलमानचं हे फार्महाउस तब्बल १५० एकरमध्ये पसरलेलं आहे. त्याच्या या फार्महाउसचं नाव अर्पिता फार्म्स आहे. त्याच्या बहिणीच्या नावावरून त्याने हे नाव ठेवलंय. तो अनेकदा इथे जात असतो. इथले अनेक फोटो तो चाहत्यांसोबत शेअर करतो. कधी ट्रॅक्टरवर बसलेला तर कधी भात शेती करतानाचा फोटो तो शेअर करत असतो. या फार्महाऊसमध्ये आलिशान कॉटेज, स्विमिंग पूल, जिम, घोडेस्वारीसाठी जागा अशा अत्याधुनिक सुविधा आहेत. सोबतच इथे शेतीदेखील केली जाते. .मीडिया रिपोर्टनुसार या फार्महाऊसवर भातशेती केली जाते. यासोबतच तिथे आंबा, नारळ आणि केली यांसारख्या झाडांची देखील लागवड केलेली आहे. यातूनही उत्पन्न घेतलं जातं. शिवाय दररोज खाल्ल्या जाणाऱ्या अनेक भाज्यांची लागवडही करण्यात आलीये. फार्महाउसमध्ये शिजवल्या जाणाऱ्या अनेक भाज्या इथेच पिकवल्या जातात. इथल्या झाडांची काळजी घेण्यासाठी खास माणसं असली तरी तो स्वतःही इथे शेती करताना दिसतो. करोना काळात सलमान बराच काळ याच फार्महाउसवर होता. .सोनाली कुलकर्णीच्या भावाची लगीनघाई! भावजयीवर भारी पडली नणंद; बायकोला पाहून कुणाल जीजू म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.