Samay Raina: ‘इंडियाज गॉट लेटेंट २’वर पुन्हा वाद! काश्मिरी पंडित-बिहाऱ्यांवरील विनोद समय रैनाला भोवणार; भाजपकडून कारवाईची मागणी

कॉमेडियन समय रैना पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे. त्याच्या 'इंडियाज गॉट लेटंट २' या शोच्या ताज्या एपिसोडमध्ये काश्मिरी पंडित आणि बिहारी लोकांबद्दल केलेल्या कथित विनोदामुळे वाद निर्माण झाला आहे. भाजप आमदार राम कदम यांनी समय रैनाच्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून हा काश्मिरी पंडित समाजाचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. काश्मिरी पंडितांविरुद्ध अपमानास्पद भाषेचा वापर अस्वीकार्य आहे, असे ते म्हणाले..राम कदम म्हणाले, "काश्मिरी पंडित हे या देशाचा अविभाज्य भाग आहेत. दहशतवादी आणि पाकिस्तान-आयएसआयच्या कटामुळे त्यांना आपली घरे सोडून विस्थापित होण्यास भाग पाडले गेले. एवढ्या वेदना आणि अत्याचाराला सामोरे गेलेल्या समाजाविरुद्ध अशा अपमानजनक भाषेचा वापर सुसंस्कृत समाजात अस्वीकार्य आहे. हे पूर्णपणे निंदनीय आणि आक्षेपार्ह आहे. अशी टिप्पणी करणाऱ्या व्यक्तीने राष्ट्राची माफी मागावी.".स्पष्ट बोललो म्हणून मालिकेतून काढलं; शेत जाळलं, अभिनेत्यावर आली रद्दी विकायची वेळ, म्हणाला-.राम कदम पुढे म्हणाले, "आम्ही कलाकारांच्या प्रतिभेचा आदर करतो. पण त्यालाही काही मर्यादा असतात. जर कोणी कोणाच्या श्रद्धेला, भावनांना किंवा विश्वासांना दुखावत असेल, तर अशा कलेला कला म्हणता येणार नाही. मग तो समय रैना असो वा इतर कोणताही कलाकार. आपण भूतकाळात पाहिले आहे आणि वर्तमानातही पाहत आहोत की, प्रसिद्धी मिळवण्याच्या कटाचा भाग म्हणून ते जाणूनबुजून कोणालातरी लक्ष्य करतात. तुम्ही काश्मिरी पंडितांची थट्टा का कराल? तुम्ही बिहारी बांधवांची थट्टा कराल का? हा एक हेतुपुरस्सर केलेला प्रसिद्धीचा स्टंट आहे.".मी नवरा नाही तर सासू बघून लग्न केलं... मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं चकीत करणारं वक्तव्य; म्हणते- तिच्याशी जमणं खूप महत्त्वाचं होतं... .२८ ऑगस्ट रोजी प्रसारित झालेल्या 'इंडियाज गॉट लॅटेंट सीझन २' च्या पाचव्या एपिसोडमध्ये कॉमेडियन शेरॉन वर्मा पॅनलवर होत्या. त्या बिहारच्या आहेत. रोस्ट दरम्यान, समय रैना शेरॉनबद्दल म्हणाला, "शेरॉन एक बिहारी आहे जी कामाच्या शोधात मुंबईत आली. अगदी बिहारी गोष्टी." यावर प्रत्युत्तर देताना, शेरॉनने समयच्या काश्मिरी पंडित ओळखीवर टिप्पणी केली, "बरं, निदान मी माझ्या मर्जीने माझे राज्य सोडले." दोघांमध्ये अशाच प्रकारच्या अनेक टिप्पण्या झाल्या. या क्लिप्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत आणि समय वादात सापडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.