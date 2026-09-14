“रुबाब आहे!” कोकणच्या निसर्गात रमली ‘सनई चौघडे’ फेम शर्वरी; म्हणाली...“मी जवळजवळ स्वर्गात…”

CHINMAYEE SALVI SHARVARI SHOWS HER KONKAN VILLAGE HOME: 'सनई चौघडे' मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतेय. मालिकेतील जय-शरुचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतं. दोघांची केमिस्ट्री सुद्धा नेहमीच प्रेक्षकांना पसंतीस उतरते. दरम्यान अशातच आता मालिकेत कोकणातील गणेशोत्सव पहायला मिळणार आहे. परब कुटुंब कोकणातले असल्यानं खानोलकर कुटुंबातील सदस्यांसोबत ते गावी जाणार आहे. .दरम्यान अशातच आता झी मराठी वाहिनीनं त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री चिन्मयी साळवी म्हणजे सगळ्यांच्या लाडक्या शरुने तिचं कोकणातील घर, शेती, आजुबाबाचा परिसर दाखवला आहे. .व्हिडिओमध्ये शर्वरी म्हणते की, 'मी गावी आलीय. तुम्हाला इथली हिरवळ दिसत असेल. खूप शांत वाटतय. शहरामध्ये अशी शांतता कुठे मिळत असेल. तसंच गावी गणपतीला सुट्टी मिळणं हे देखील काय कमाल आहे. मला हे सगळं बघून असं वाटतय मी स्वर्गातच आली आहे.'.पुढे तिने त्यांचं कोकणातलं घर सुद्धा दाखवलं. ती म्हणाली, 'हे बघा हे परबांचं गावचं घर. त्यानंतर तिने आजींची ओळख करुन दिली. यावेळी ती आजीच्या पाया सुद्धा पडली.' यानंतर शर्वरीनं व्हिडिओमध्ये थोडक्यात कोकणातील झलक दाखवली. निसर्ग, प्राणी, पक्षी, लहान मुलं, ग्रामीण जीवन तिने सगळं काही तिच्या व्हिडिओमधून दाखवून दिलं. त्यानंतर ती मांजरांच्या पिल्लांसोबत खेळताना सुद्धा पहायला मिळतेय. .झीमराठी हा व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आपली टकाटक शर्वरी तिच्या गावी कोकणात आहे. तुम्ही येताय ना?' दरम्यान या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या भरपूर कमेंट्स येत असून नेटकऱ्यांनी तिचं कौतूक केलय. एकानं लिहलं की, 'कोकणाचा रुबाब भारी आहे.' दुसऱ्यानं लिहलं की, 'आम्हाला सुद्धा कोकण खूप आवडतं' सध्या सोशल मीडियावर शर्वरीचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .रस्त्यावर झोपून काढले दिवस, आज दीड एकरमध्ये उभा आहे आलिशान बंगला; पाहा मिथुन चक्रवर्तींच्या घराची झलक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.