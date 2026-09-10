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"येवा कोकण आपलोच आसा" कोकणच्या मातीत रंगणार ‘परब’ कुटुंबाचा गणेशोत्सव, चिन्मयी साळवी म्हणाली, 'पहाटे ५ वाजेपर्यंत नाचले अन्...'

SANAI CHAUGHADE GANESHOTSAV SPECIAL TRACK: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ‘सनई चौघडे’ मालिकेत कोकणातील पारंपरिक गणेशोत्सवाची रंगत पाहायला मिळणार आहे.
SANAI CHAUGHADE

SANAI CHAUGHADE

esakal

Apurva Kulkarni
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CHINMAYI SALVI KONKAN GANESHOTSAV SHOOTING EXPERIENCE: गणेशोत्सव काही दिवसांवर आला आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरात आता गणरायाच्या आगमनाची तयारी सुरु आहे. त्यातही कोकणातील गणेशोत्सवाचं खास आकर्षण असतं. घराघरात होणारी गणपतीची पूजा-अर्जा, आरती, भजन गावाकडचं उत्साही वातावरण सगळं पहायला मिळतं. आता हे सगळं 'सनई चौघडे' मालिकेत प्रेक्षक अनुभवता येणार आहेत.

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