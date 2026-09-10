"येवा कोकण आपलोच आसा" कोकणच्या मातीत रंगणार ‘परब’ कुटुंबाचा गणेशोत्सव, चिन्मयी साळवी म्हणाली, 'पहाटे ५ वाजेपर्यंत नाचले अन्...'

CHINMAYI SALVI KONKAN GANESHOTSAV SHOOTING EXPERIENCE: गणेशोत्सव काही दिवसांवर आला आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरात आता गणरायाच्या आगमनाची तयारी सुरु आहे. त्यातही कोकणातील गणेशोत्सवाचं खास आकर्षण असतं. घराघरात होणारी गणपतीची पूजा-अर्जा, आरती, भजन गावाकडचं उत्साही वातावरण सगळं पहायला मिळतं. आता हे सगळं 'सनई चौघडे' मालिकेत प्रेक्षक अनुभवता येणार आहेत. .मालिकेतील ‘परब’ कुटुंब यंदा गणेशोत्सवासाठी आपल्या गावी जाणार आहे. त्यांच्यासोबत खानोलकर कुटुंबातील काही सदस्यही गावात पोहोचणार आहेत. हरतालिकेचं पूजन, कार्यशाळेतून गणपतीचं आगमन, चार मुलींच्या हातून बाप्पाचं स्वागत, गावातील आरती, डबल बारी भजन, गौरीचं आगमन आणि पारंपरिक पद्धतीने होणारं गणपती विसर्जन असे अनेक खास प्रसंग या ट्रॅकमध्ये पहायला मिळणार आहेत..दरम्यान या खास गणेशोत्सवाच्या शूटिंगचा अनुभव सांगताना मालिकेत शर्वरीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री चिन्मयी साळवी हिने आपला अनुभव शेअर केला. ती म्हणाली की, 'या शूटिंगचा अनुभव माझ्यासाठी खूप खास होता. मी पहिल्यादा कणकवलीत गेले होते. तिचं गाव संगमेश्वर असल्यामुळे तिथलं वातावरण, शेणी-चुलीचा वास आणि कोकणाची दरवळ सगळं हवाहवासा होता.'.कोकणात सतत पाऊस असल्यानं पाऊस आला की त्यानुसार सिक्वेन्स किंवा लोकेशन बदलून टीम शूटिंग मॅनेज करत होती. कधी लोकेशनवर पोहोचण्यात अडचण, तर कधी अचानक पाऊस आल्यामुळे टेक थांबवावा लागला. मात्र, संपूर्ण टीमच्या सहकार्यामुळे या अडचणीही सहज पार पडल्याचं चिन्मयीने सांगितलं.. शुटिंगमध्ये भजन, आरतीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. तेव्हा आमची टीम पाच वाजेपर्यंत नाचत होती. महत्त्वाचं म्हणजे, सकाळी साडेआठला कॉल टाइम असून कलाकार एनर्जीने पुन्हा सहभागी झाले होते. कोकणातला अनुभव खरंच खूप भारी होता. अशी प्रतिक्रिया अभिनेत्रीनं दिलीय. .अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोडपतीची कार्यक्रम सोडणार? बिग बींनी दिली हिंट, म्हणाले, 'अब मैं रिटायर होना चाहता हूं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.