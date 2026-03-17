'सनई चौघडे'चा पहिला भाग प्रेक्षकांना आवडला की नाही? नेटकऱ्यांना आठवली 'ही' जुनी मालिका, म्हणतात- जोडी भारीये पण...

छोट्या पडद्यावर एक नवी मालिका सुरू झालीये ती म्हणजे 'सनई चौघडे'. झी मराठीच्या या नव्या मालिकेची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा होती. ही मालिका प्राइम टाईमला म्हणजेच ८. ३० वाजता प्रसारित केली जातेय. या वेळेत आधी 'लक्ष्मी निवास' ही मालिका सुरू होती. मात्र आता एक तास असणारी ही मालिका अर्धा तास दाखवण्यात येणार आहे. या मालिकेत शर्वरी आणि जय मुख्य भूमिकेत आहेत. नुकताच या मालिकेचा पहिला एपिसोड प्रसारित करण्यात आला. प्रेक्षकांना हा भाग कसा वाटलाय ते पाहूया. .'सनई चौघडे मालिकेत दाखवण्यात आल्याप्रमाणे मेघना म्हणजेच प्रमिला हीच टिफिन सर्व्हिसचा बिझनेस आहे. हे डबे तिची दुसरी मुलगी शर्वरी पोहोचवते. मात्र पहिल्याच एपिसोडमध्ये शर्वरीच्या 'बेबो'ला म्हणजे तिच्या स्कुटीला जयची गाडी येऊन धडकते. शर्वरी खाली पडते आणि तिच्या डोक्याला मार लागतो. जय ज्याला मुली मुळीच आवडत नाहीत तो शर्वरीला स्वतःच्या गाडीत बसवून हॉस्पिटलला घेऊन जातो. पुढे या दोघांची जोडी कशी जुळणार हे मालिकेत समजेलच. मात्र मालिकेचा पहिला भाग पाहून नेटकऱ्यांना जुनी मालिका आठवली आहे. .प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया मालिकेचा पहिला भाग पाहून प्रेक्षकांना झी मराठीवरचीच '३६ गुणी जोडी' ही मालिका आठवली. त्यातही हिरो हिरोईनमध्ये अशीच नोकझोक दाखवण्यात आली आहे. एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'छान! मेघना एरंडे यांना स्क्रीनवर पाहणं पर्वणीच आहे.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'चिन्मयी साळवी, निमिष मस्तच अभिनय केलाय', आणखी एकाने लिहिलं, 'खूप सुंदर होता एपिसोड. दोघांची जोडी खूप भारीये.' एकाने लिहिलं, 'अशाचप्रकारे प्रत्येक एपिसोड लाइट मोडमध्ये ठेवा…मजा येईल.' आणखी एकाने लिहिलं, 'बॅकग्राऊंड म्युझिक दमदार आहे. पहिला एपिसोड जोरदार होता.' एकूणच ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलीये असं म्हणायला हरकत नाही.