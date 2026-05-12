'ती परत येतेय...' सनई चौघडे मालिकेत नव्या अभिनेत्रीची एण्ट्री, नेटकऱ्यांचा अंदाज बरोबर?

ZEE MARATHI'S VIRAL PROMO HINTS AT Anita Date'S ENTRY: काही महिन्यापूर्वी झी मराठीवर 'सनई चौघडे' ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. या मालिकेत सध्या दोन कुटुंब पहायला मिळताय. एक पमा-सुभाष परब कुटुंब, तर दुसरं खानोलकर कुटुंब. खानोलकर कुटुंब मोठे उद्योजक असतात. तेजस्विनी खानोलकर यांचा मुलगा जय खानोलकर हा त्यांचा बिझनेस सांभाळत असतो. तो त्याच्या कुटुंबासाठी काहीही करायला तयार असतो. .परंतु जयचा लहान भाऊ गौतम परब कुटुंबातील असावरीच्या प्रेमात पडतो. असावरीचे दुसऱ्या मुलासोबत लग्न ठरलेलं असतं. तेव्हा गौतम स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न करतो. तेव्हा असावरी आणि गौतमचं सत्य जय आणि शर्वरीला समजतं. असावरीनं ठरलेलं लग्न मोडावं असं जय शर्वरीला सांगतो. त्यामुळे मालिकेत सध्या वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. .दरम्यान आता या सगळ्यात मालिकेत एका नव्या अभिनेत्रीची एण्ट्री होणार आहे. झी मराठी सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये साडी नेसलेली एक महिला आहे. जी जय खानोलकरच्या ऑफिसमध्ये त्याच्यासोबत बसून गप्पा मारताना पहायला मिळतेय. .हा व्हिडिओ शेअर करत झी मराठीनं लिहलं की, 'जय खानोलकरच्या भेटीला येतीय झी मराठीवरील गाजलेली आणि प्रेक्षकांची लाडकी बिझनेस वुमन... तसंच पुढे लिहलं की, तुम्ही तिला ओळखलं का?' या व्हिडिओवर प्रेक्षकांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळताय..अनेकांनी या व्हिडिओमधील महिला राधिका बनहट्टी असल्याचं म्हटलंय, तर अनेकांनी तिला राधिका मसालेवाले असं लिहलंय. तर अनेकांनी तिचं नाव स्पष्ट सांगत ती दुसरी कोणी नसून अनिता दाते आहे असं म्हटलय. अनेकांनी माझ्या नवऱ्याची बायको मालिकेतील राधिका असल्याचं सांगतिलय. सध्या सोशल मीडियावर या मालिकेचा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.