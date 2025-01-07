Sanjay Dutt: अजय देवगन संजय दत्तचा फॅमिली डॉक्टर? संजय दत्तचे हैराण करणारे खुलासे

संजय दत्त याचे सिनेसृष्टीमध्ये खूप कमी मित्र आहेत, परंतु जे मित्र आहेत ते एकदम जिवाभावाचे आहेत. त्यामध्ये अजय देवगन यांचा देखील सामावेश आहे. अजय देवगन यांनी संजय दत्त यांच्यासोबत अनेक चित्रपटात काम केले आहे. अजय देवगन आणि संजय दत्त नेहमीच एकमेकांशी मजा-मस्ती करत असतात असच मजेशीर उत्तर संजय दत्त यांनी एका शोमध्ये दिले आहे. त्यामुळे नेटकरी हैराण झाले आहे..द कपिल शर्मा यांच्या कार्यक्रमात 'पानीपत' चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी संजय दत्त आणि कृती सेनन आले होते. या कार्यक्रमात कपिल शर्मा याने अजय देवगन हे तुमचे फॅमिली डॉक्टर आहेत का? असा प्रश्न करताच संजय सत्त यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. त्यामुळे खरंच अजय देवगन हे संजय दत्तचे फॅमिली डॉक्टर आहेत का? असा प्रश्न नेटकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला. .अजय देवगनला फॅमिली डॉक्टर म्हणाला संजय दत्तकपील शर्माच्या शोमध्ये कपीलने प्रश्न विचारताच अजय देवगन हे आमचे फॅमिली डॉक्टर असल्याची प्रतिक्रिया संजय दत्त यांनी दिली. तसंच त्यांना वेगवेगळ्या गोळ्यांचे होमिओपॅथीच्या गोळ्यांचं नॉलेज असल्याचंही संजय दत्त म्हणाले. तसंच अजय देवगन नेहमी मला योग्य औषध देत असल्याने प्रेमाने मी त्याला डॉक्टर बोलते असं संजय दत्त म्हणालेत. .संजय दत्त आणि अजय देवगनचे एकत्र चित्रपटसंजय दत्त आणि अजय देवगन चांगले मित्र आहेत. दोघांनी सोबत टैगी चार्ली, महबुबा, भूज, मैं किसी से कम नही, एलओसी कार्गिल,ऑल द बेस्ट सारख्या चित्रपटात एकत्र काम केले आहे. .Bobby DeoL Film: बॉबी देओलच्या 'कंगूवा'ला ऑस्करसाठी नामांकन, नेटकरी करताय ट्रोल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.