Premier

Sanjay Dutt: अजय देवगन संजय दत्तचा फॅमिली डॉक्टर? संजय दत्तचे हैराण करणारे खुलासे

Sanjay Dutt and Ajay Devgn Friendship: संजय दत्त आणि अजय देवगन यांनी अनेक चित्रपटात एकत्र कामकेले आहे. दोघांचे बॉन्डिंग खूप चर्चेचा विषय असते.अशातच संजय दत्त याने अजय देवगन हा त्यांचा फॅमिली डॉक्टर असल्याचा खुलासा केला आहे. त्यामुळे चाहत्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
sanjay dutt and ajay devgan

sanjay dutt and ajay devgan

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

संजय दत्त याचे सिनेसृष्टीमध्ये खूप कमी मित्र आहेत, परंतु जे मित्र आहेत ते एकदम जिवाभावाचे आहेत. त्यामध्ये अजय देवगन यांचा देखील सामावेश आहे. अजय देवगन यांनी संजय दत्त यांच्यासोबत अनेक चित्रपटात काम केले आहे. अजय देवगन आणि संजय दत्त नेहमीच एकमेकांशी मजा-मस्ती करत असतात असच मजेशीर उत्तर संजय दत्त यांनी एका शोमध्ये दिले आहे. त्यामुळे नेटकरी हैराण झाले आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
doctor
Actor
kapil sharma
Ajay Devgn
sanjay datt
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com