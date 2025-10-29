Premier

संजय दत्तच्या 'या' व्हिस्की ब्रँडमध्ये आहे तरी काय? महिन्याला 10 लाख बाटल्यांची होते विक्री, वेड्यासारख लोक का खरेदी करतायत?

Sanjay Dutt’s Scotch Whisky Brand ‘The Glenwalk’ Becomes a Global Hit: बॉलिवूडचा संजु बाबा म्हणजेच संजय दत्त अभिनयासोबत आता व्यावसायिक क्षेत्रातही यशस्वी ठरला आहे. त्याचा स्कॉच व्हिस्की ब्रँड ‘द ग्लेनवॉक’ भारतातच नव्हे तर जगभरात लोकप्रिय झाला आहे.
Sanjay Dutt’s Scotch Whisky Brand ‘The Glenwalk’ Becomes a Global Hit:

Sanjay Dutt’s Scotch Whisky Brand ‘The Glenwalk’ Becomes a Global Hit:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अनेक सेलिब्रिटी अभिनयाबरोबरच आपला व्यवसाय सुद्धा करत असतात. अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांचे हॉटेल्स, कंपन्या सुरु केला आहे. अशातच बॉलिवूडमधील असा एक अभिनेता ज्याचं बॉलिवूडमध्ये तर अधिराज्य आहेच परंतु व्यावसायामध्ये सुद्धा तो सगळ्यात पुढे आहे. तो अभिनेता म्हणजे बॉलिवूडचा संजू बाबा म्हणजेच संजय दत्त. त्याने स्वत:चा एक व्यवसाय सुरु केलाय.

Loading content, please wait...
Alchohol
Actor
Alcohol
sanjay dutt
Entertainment news
brand endrosment
sanjay datt
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com