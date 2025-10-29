संजय दत्तच्या 'या' व्हिस्की ब्रँडमध्ये आहे तरी काय? महिन्याला 10 लाख बाटल्यांची होते विक्री, वेड्यासारख लोक का खरेदी करतायत?

अनेक सेलिब्रिटी अभिनयाबरोबरच आपला व्यवसाय सुद्धा करत असतात. अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांचे हॉटेल्स, कंपन्या सुरु केला आहे. अशातच बॉलिवूडमधील असा एक अभिनेता ज्याचं बॉलिवूडमध्ये तर अधिराज्य आहेच परंतु व्यावसायामध्ये सुद्धा तो सगळ्यात पुढे आहे. तो अभिनेता म्हणजे बॉलिवूडचा संजू बाबा म्हणजेच संजय दत्त. त्याने स्वत:चा एक व्यवसाय सुरु केलाय. .संजय दत्त याचा स्कॉच व्हिस्कीचा व्यवसाय आहे. त्याच्या ब्रँडची फक्त भारतातच नाहीतर संपुर्ण जगात हवा आहे. त्याचा स्कॉच व्हिस्की ब्रँड 'द ग्लेनवॉक' चार महिन्यात इतका प्रसिद्ध झाला की, या व्हिस्कीचं लोकांना वेड लागलय. ही व्हिस्कीच्या बाटल्या महिन्याला 10 लाखांपेक्षा जास्त विकल्या जातात. गेल्या वर्षी 2 ते 3 लाख विकल्या गेलेल्या बाटल्या अंदा मात्र सगळा विक्रम मोडून काढलाय. .काय आहे व्हिस्कीचं वैशिष्ट्य? स्कॉच व्हिस्की ब्रँड 'द ग्लेनवॉक'चं वैशिष्ट्य म्हणजे ही व्हिस्की उत्तम कॉलिटीची असल्याचं बोललं जातय. तसंच स्मूद फ्लेवर्स आणि परवडणारी किंमत असल्याने लोकांचा जास्त कल या व्हिस्कीकडे आहे. संजय दत्तने देखील या ब्रँडबद्दल बोलताना म्हटलं की, ' स्कॉच व्हिस्की ब्रँड 'द ग्लेनवॉक' हे मोटिवेट करणारं आहे. हे सगळं यश प्रोडक्टच्या आणि क्वालिटीमुळे झाल्याचं म्हटलय. .दोन वर्षापूर्वी लाँच झालेला ब्रँड आता पंधरा राज्यामध्ये उपलब्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये सुद्धा या बँडला मागणी आहे. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि युएईमध्ये हा ब्रँड प्रसिद्ध आहे. दरम्यान आता कंपनी लवकरच दोन वनीन रेंज लॉन्च करणार असल्याचं बोललं जातय. त्यामुळे सध्यातरी संजुबाबच्या या ब्रॅंडची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. ."तर आमची मैत्री तुटेल..." राज ठाकरेंसोबत सिनेमा बनवण्यावर महेश मांजरेकरांनी मांडलं मत; म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.