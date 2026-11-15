वडिलांच्याच बँकेच्या ATM मधून संकर्षणने चोरले पैसे; आठवण सांगताना म्हणाला...'आजोबामुळे वाचलो'

SANKARSHAN KARHADE REVEALS GRANDFATHER'S SECRET: अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे आणि अशोक सराफ यांचा 'आदि-अनंत' हा सिनेमा १२ नोव्हेबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमाला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळतोय. या सिनेमात आजोबा आणि नातवाची गोष्ट मांडण्यात आली आहे. दरम्यान या सिनेमाच्या निमित्ताने संकर्षणने एक लहानपणीचा किस्सा शेअर केला. त्यात त्याने चोरी केल्यास आजोबांनी कसं वाचवलं होतं याबद्दल सांगितलं. .संकर्षणने न्यूज १८ ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना आजोबांची आठवण सांगत म्हणाला की, 'तेव्हा नवीन नवीन एटीएम कार्ड आलं होतं. त्या एटीएमचा पासवर्ड फक्त मला माहित होता. वडिलांना सुद्धा नाही फक्त मला माहित होता. तेव्हा आजोबा माझ्या आईला नागपंचमीला साडी घ्यायचे. ते मला म्हणाले, मन्या जरा एटीएमला जा आणि पैसे घेऊन ये. त्यावेळी आजोबांनी मला ५०० रुपये काढायला सांगितलं होतं. तेव्हा मी आधी ३०० रुपये काढले, माझ्या खिशात ठेवले आणि पुन्हा ५०० रुपये काढून रिसिप्ट आजोबांना दिली. पंरतु बाबा आल्यावर माझी चोरी पकडली गेली. बाबांनी आजोबांना विचारलं, तुम्ही ८०० रुपये कसे काय काढले? हे ऐकताच मला घाम फुटला. '.'परंतु आंजोबा सारवासारव करत माझ्या बाबांना म्हणाले, 'हो बरोबर आहे. तुम्ही आता जा आधी, हात पाय धुवून घ्या.' ते आत जाताच आजोबांनी मला रागात हाक मारली. मी त्याच्या जवळ गेलो, त्यांनी लगेच मला विचारलं, '३०० रुपये कुठे आहेत' मी म्हटलं, उडवले. तेव्हा त्यांनी मला समजून सांगितलं. ते मला म्हणाले, 'अरे चोरी करताना हे तरी भान ठेवायचं की, ज्या बँकेतून आपण चोरी करतोय, त्याचा मॅनेजर आपला बाप आहे. अरे तू ३०० काय ३००० काढ पण अशी चोरी करू नये' हा प्रसंग सांगत संकर्षण अजूनही आठवण झाली की, घाण फुटतो असं म्हणाला..'आम्ही काय तुमच्या घरात येऊन नाचतोय का?' अविनाश नारकरांनी ट्रोलर्सना सुनावलं; म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.