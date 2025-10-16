संकर्षण कऱ्हाडेंनी घेतली नितिन गडकरी यांची भेट, भेटीदरम्यान मिळाली खास भेट, अभिनेता म्हणाला...

संकर्षण कऱ्हाडे हा मराठी विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. संकर्षण मालिकांपेक्षा रंगभूमीवर सक्रीय असतो. तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुद्धा नेहमी चाहत्यांच्या संपर्कात असतो. चाहत्यांना नेहमी तो त्याच्या दैनदिन जिवनातील अपडेट्स देत असतो. अशातच आता सकर्षणने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्याने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांची भेट घेतल्याचं दिसून येतय. या भेटीदरम्यान नितिन गडकरी यांनी त्याला एक खास भेटवस्तू सुद्धा दिली आहे. .संकर्षण कऱ्हाडेने दिल्लीमध्ये नितीन गडकरी यांची भेट घेतली होती. त्याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर भेटीचे फोटो सुद्धा शेअर केले आहेत. या भेटीदरम्यान नितीन गडकरी यांनी संकर्षणला एक खास पुस्तक भेट म्हणून दिलं आहे. या पुस्तकाचं नाव India Aspires असं आहे. या पुस्तकाच्या पहिल्या पानावर नितिन गडकरी यांची सही सुद्धा आहे. सोशल मीडियावर संघर्षणने दोन्ही फोटो पोस्ट केले आहे..या फोटोसोबत कॅप्शनमध्ये त्याने लिहलं की, 'आज दिल्लीमध्ये नितीन गडकरी यांची भेट झाली. या भेटीमध्ये त्यांनी स्वत: लिहिलेलं पुस्तक, सही करुन मला भेट म्हणून दिलं आहे. त्यांच्यासोबतच्या भेटतीमध्ये अर्ध्या तासात अनेक विषयावर चर्चा झाली. घर, घरातील माणसं, लिखाण, दिल्ली, नागपूरच्या चर्चा, खाणं यावर गप्पा रंगल्या. वाह! मज्जाच आली' असं संकर्षणने त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहलय. .नेटकऱ्यांच्या सुद्धा फोटोवर अनेक प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळत आहे. अनेकांनी संकर्षणचं कौतूक सुद्धा केलं आहे. दरम्यान संकर्षण बद्दल बोलायचं झालं तर तो अनेक दिवसापासून मनोरंजन विश्वात सक्रीय आहे. तो उत्कृष्ट अभिनेता असून त्याचं नाटकातील काम सुद्धा प्रेक्षकांना प्रचंड भावतं. त्यांच्या कामाचं तसंच त्याच्या कवितांचं नेहमी कौतूक होताना पहायला मिळतं. .अभिनेत्रीच्या स्विमिंग पूलमधील फोटोवर आक्षेपार्ह कमेंट; दिशाने ट्रोलला दिलं कडक उत्तर, म्हणाली...'माननीय महोदयांना...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.