'साईबाबा मला दिसले...' संकर्षण कऱ्हाडे साईचरणी नतमस्तक, अनुभव सांगताना म्हणाला...

SANKARSHAN KARHADE SHARES EMOTIONAL SAI BABA DARSHAN: अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. सध्या कुटुंब किर्रतन या नाटकामुळे आणि आम्ही सारे खवय्ये या शोमुळे तो चर्चेत असतो. त्यांच्या नाटकला सध्या सगळीकडे भरभरुन प्रतिसाद मिळत आहे. या नाटकात वंदना गुप्ते आणि अभिनेत्री तन्वी मुंडले या मुख्य भूमिकेत आहे. या नाटकाचे परदेशातही शो हाऊसफुल्ल होत आहेत. दरम्यान संकर्षण कऱ्हाडे नेहमीच त्याचे नाटकाच्या दौऱ्याचे फोटो, अनुभव सोशल मीडियावर शेअर करत असतो. अशातच त्याने एक किस्सा शेअर केलाय. .आता संकर्षण कऱ्हाडेनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये शिर्डीला जाऊन त्याने साईबाबांचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्याने त्याचा अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. त्याने लिहलं की, 'माझं भाग्य... संभाजीनगरमध्ये प्रयोग करुन नाशिककडे निघालो होतो. तेव्हा अचानक साईबाबांचं दर्शन घ्यावं असं वाटलं. समृद्धी महामार्गावरुन गाडी वळवली आणि थेट शिर्डीला पोहचलो.'.'मी पहिल्यांदा साईबाबांचं दर्शन घेतलं होतं. मला त्यावेळी खुप छान वाटलं. अनेक जण पायी प्रवास करुन आले होते. वेगवेगळ्या प्रांतातून लोक रांगेत उभे होते. मंदिराचा परिसर देखील खुप स्वच्छ होता. तेव्हा सगळे कर्मचारी आणि डोळ्यातील ममत्व भावनेनं वाट पाहणारे साईभक्त मला त्याठिकाणी पहायला मिळाले. मी जेव्हा साईबाबांचं दर्शन घेतलं तेव्हा मला खुप छान वाटलं ' असं त्याने पोस्टमध्ये लिहलय. .दरम्यान चाहत्यांनी त्याच्या पोस्टवर कमेंट्स करत लिहलं की, 'तुम्हाला बाबांनी बोलावून घेतलं, खरंच तुम्ही खूप भाग्यवान आहात.' 'घरी आई आणि शिर्डीमध्ये साई' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळाल्या.