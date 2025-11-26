अभिनेता संतोष जुवेकर नेहमीच चर्चेत असतो. तो त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत येतो. त्याने केलेल्या वक्तव्यामुळे त्याला ट्रोल देखील करण्यात येतं. अशातच आता संतोष जुवेकर वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. त्याने केलेल्या वक्तव्यामुळे संतोष जुवेकर लवकरच लग्न करणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगत आहे. .संतोष जुवेकरने 'छावा', 'झेंडा', अरेगे'सारख्या दमदार चित्रपटांमधून आपली ओळख निर्माण केली. मालिकांपासून ते चित्रपटांपर्यंत त्याने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. नुकताच त्याचा 'स्मार्ट सुनबाई' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून, प्रमोशनदरम्यान संतोषने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल केलेलं वक्तव्य चर्चेचा विषय ठरलं आहे..संतोषला एका मुलाखतीमध्ये प्रेम आणि लग्नाबद्दल विचारलं असता, तो म्हणाला की, 'माझा प्रेमावर पूर्ण विश्वास आहे. मात्र अजून लग्न झालेलं नसल्याने त्याचा अनुभव आलेला नाही. मी अनेक वेळा प्रेमात पडलो परंतु माझं प्रेम आणि अॅडजस्टमेंट याविषयीचं स्पष्ट मत आहे. "जिथे प्रेम आहे तिथे अॅडजस्टमेंट नसते आणि जिथे अॅडजस्टमेंट आहे तिथे प्रेम नसतं." असही तो म्हणाला..पुढे बोलताना संतोष म्हणाला की, 'एखाद्यावर प्रेम झालं की त्याच्या गुणदोषांसकट स्वीकारावं लागतं. प्रेमात तुझं माझं करुन चालत नाही.' अशीही स्पष्ट भूमिका त्याने मांडली. संतोषच्या या वक्तव्यावरून तो खरंच लग्नबंधनात अडकणार आहे का, याची उत्सुकता मात्र चाहत्यांना लागली आहे. .सहकुटूंब सहपरिवार फेम अभिनेत्री अडकली विवाहबंधनात; नवराही करतो मराठी इंडस्ट्रीत काम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.