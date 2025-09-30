फॉरेनची बायको! 'आम्ही लग्न केलय' सारंग साठे-पॉलाने शेअर केले लग्नाचे फोटो, पोस्ट शेअर करत म्हणाला...'ती प्राधान्याची गोष्ट नव्हती'

अभिनेता सारंग साठे आणि त्याची गर्लफ्रेंड पॉलासोबत लग्नबंधनात अडकलाय. 28 सप्टेंबरला विदेशात दोघांचा विवाहसोहळा पार पडला. या लग्न सोहळ्यासाठी दोन्ही कुटुंबातील सदस्य तसंच मित्र परिवार उपस्थित होता. सारंगने लग्नसोहळ्यामधील काही खास फोटो त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. तसंच 'आम्ही लग्न केलय' अशी माहिती चाहत्यांना दिली आहे. .लग्नाचे फोटो शेअर करत सारंग साठे म्हणाला की, 'होय... आम्ही लग्न केलय. आमच्यासाठी लग्न ही कधीच प्राधान्याची गोष्ट नव्हतीच, परंतु एक कागदाचा तुकडा आम्हाला वेगळं ठेवत होता. मागचं वर्ष फार कठीण होतं. त्यावेळी पहिल्यादा आम्हाला वेगळं होण्याची भिती वाटत होती. पण प्रेम सगळ्यावर विजय मिळवतं. द्वेषावर सुद्धा विजय मिळवतं. आमचं प्रेम, मैत्री कायम ठेवण्यासाठी काल आम्ही 28/9/2025 रोजी लग्न केलं अन् कागदाचा तुकडा मिळवला. यावेळी आमचे नातेवाईकही उपस्थित होते. मित्रपरिवारानी हजेरी लावलेली.'.तसंच पुढे सारंगने लिहलं की, 'आमच्या दोघांच्या कुटुंबांना एकत्र आणण्यासाठी ही आमच्यासाठी उत्तम संधी ठरलीय. आम्ही एकमेकांना बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. यावेळी आम्ही एकमेकांना वचनं दिली. गाणं गायले. आम्ही जसं प्रेमी आणि बेस्ट मित्र आहोत तसंच पुढेही राहण्याचा प्रयत्न करु! तर ही होती आमची छोटीशी प्रेम काहाणी. प्रेम हे नेहमीच जिंकेल.' असं सारंगने त्याच्या पोस्टमध्ये म्हटलय..लग्नसोहळ्यापूर्वी सारंग आणि पॉलाने काही फोटो त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअर केले. परंतु चाहत्यांना असं वाटलं की, हा त्यांचा कोणता नवीन प्रोजक्ट आहे का? परंतु नंतर दोघांनीही लग्नाची खास घोषणा केली. सध्या सोशल मीडियावर, त्यांच्या पोस्टवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. अनेक मराठी कलाकरांकडून सुद्धा दोघांना शुभेच्छा दिल्या जाताय. .'पहिल्यांदा टिव्हीवर आल्यानंतर शेजाऱ्यांच्या घरी जाऊन पाहावं लागलं' प्राजक्ता माळीने सांगितला किस्सा, म्हणाली...'घरात केबल नव्हतं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.