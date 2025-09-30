Premier

फॉरेनची बायको! 'आम्ही लग्न केलय' सारंग साठे-पॉलाने शेअर केले लग्नाचे फोटो, पोस्ट शेअर करत म्हणाला...'ती प्राधान्याची गोष्ट नव्हती'

Marathi Actor Sarang Sathe Marries Foreign Girlfriend Paula : अभिनेता सारंग साठेने त्याची गर्लफ्रेंड पॉलासोबत लग्न केलय. 28 सप्टेंबर रोजी दोघांनी लग्नगाठ बांधली. या लग्नसोहळ्यातील काही फोटो त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेत.
अभिनेता सारंग साठे आणि त्याची गर्लफ्रेंड पॉलासोबत लग्नबंधनात अडकलाय. 28 सप्टेंबरला विदेशात दोघांचा विवाहसोहळा पार पडला. या लग्न सोहळ्यासाठी दोन्ही कुटुंबातील सदस्य तसंच मित्र परिवार उपस्थित होता. सारंगने लग्नसोहळ्यामधील काही खास फोटो त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. तसंच 'आम्ही लग्न केलय' अशी माहिती चाहत्यांना दिली आहे.

