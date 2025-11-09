सचिन पिळगावकरांसोबत करायचं होतं लग्न, आईमुळे इच्छा राहिली अपूरी, नंतर लग्न न करताच झाली आई, कोण आहे ती अभिनेत्री

बॉलीवूडमधील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जी तिच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे प्रचंड चर्चेत आली होती. या अभिनेत्रीचं मराठी अभिनेते महागुरु सचिन पिळगावकर यांच्यासोबत अफेअर सुद्धा होतं. दोघांची लग्नाची वचनं सुद्धा घेतली होती. परंतु त्यांच्या आईने दोघांच्या प्रेमात अडथळा निर्मात केला, आणि तिथंच त्या दोघांची प्रेमकाहानी संपुष्टात आली..ती सुप्रसिद्ध अभिनेत्री म्हणजे दुसरी-तिसरी कोणी नसून सारिका ठाकूर होती. सारिकाने एक बाल कलाकार म्हणून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. तिने अनेक गाजलेल्या सिनेमामध्ये अभिनय केलं. तसंच सचिन पिळगावसोबत लग्न मोडल्यानंतर ती दुसऱ्या सुपरस्टारच्या प्रेमात पडली. लग्नाआधीच ती प्रेग्नंट राहिली. मुलीला जन्म दिल्यानंतर तिने त्या सुपरस्टारसोबत लग्न केलं..सरिताने गीत गाता चल या सिनेमामध्ये सचिन पिळगावकर यांच्यासोबत काम केलं. त्यांची पडद्यावरील केमिस्ट्री प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. त्यानंतर अनेक सिनेमामध्ये दोघे एकत्र पहायला मिळाले. काम करत करतच सचिन सारिका एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सरिकाच्या करिअरवर त्याचा परिणाम होईल म्हणून तिच्या आईने दोघांची ताटातूट केली. जेव्हा सचिनला ही गोष्ट कळली, त्यावेळी त्याने कोणालाही स्पष्टीकरण न विचारता नातं संपवून टाकलं..पुढे सारिका कमल हासन यांच्या प्रेमात पडली. आधी तिची त्यांच्या सोबत मैत्री झाली आणि मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. कमल हसन यांच्याकडून सारिका प्रेग्नेंट राहिली. त्यानंतर तिने लग्नाआधीच श्रुती हासनला जन्म दिला. त्यानंतर तिने कमल हसनसोबत लग्नगाठ बांधली. एक काळ असा होता जेव्हा सारिकाच्या वयक्तिक आयुष्याची सिनेसृष्टीत प्रचंड चर्चा व्हायची..योगिता सौरभपाठोपाठ आणखी एका मराठी अभिनेत्रीचा संसार मोडणार? नवऱ्यापासून राहतेय वेगळी; एकमेकांना अनफॉलोही केलं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.