'आमची एवढी चांगली मैत्री होती ती संपली' सतीश पुळेकर नाना पाटेकरांबद्दल बोलताना म्हणाले, 'मला माफ करा हा विषय..'

WHY DID SATISH PULEKAR AND NANA PATEKAR STOP TALKING: मराठी सिनेसृष्टीत अभिनेते सतीश पुळेकर यांनी अनेक भूमिका साकारल्या. त्यांच्या अभिनय आजही प्रेक्षकांना तितकाच आवडतो. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत सतीश पुळेकर यांना नाना पाटेकरसोबतच्या मैत्रीबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी काही गोष्टी शेअर केल्या. नाना पाटेकर आणि सतीश पुळेकर यांची मैत्री एकेकाळी संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टीत प्रसिद्ध होती. .सतीश पुळेकर यांनी नुकतीच 'मित्र म्हणे' या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत सौमित्र पोटे यांनी नाना पाटेकरांसोबतच्या मैत्रीबाबत विचारलं, त्यावर पुळेकर म्हणाले, 'हो मित्र... जरा कठीण आहे. कारण या क्षेत्रात माझे मित्र नाहीत. बाहेर बरेच मित्र आहेत. या क्षेत्रात फक्त विनय आपटे हे मित्र बाकीचे सगळे शाळा, कॉलेजमधले मित्र आहेत.'.यावर सौमित्र यांनी पुळेकर यांची परवानगी घेत नाना पाटेकर आणि तुमच्यात काय झालं होतं? असा प्रश्न विचारला. त्यावर ते म्हणाले की, 'नाही.. मला असं वाटतं या विषयावर नको बोलायला. कारण असं की, एवढी चांगली मैत्री होती ती संपली. परंतु ज्यावेळी अविष्कारमध्ये मी होतो. त्यावळी जयदेव हट्टंगडी यांना एका एकांकिकेसाठी सुत्रधाराच्या भूमिकेसाठी कोणी तरी हवं होतं.'.'त्यावेळी नानांचं माझं फार जमायचं. ते माझ्याकडे असायचे, नाहीतर क्लबमध्ये येयचे. ते मला सतत 'काम करायचं, मला रोल करायचा' असं सांगायचे. तेव्हा मी नानांना जयदेवकडे घऊन गेलो. दोनच प्रयोग झाले आणि मग नाना तिथं राहिले. '.नाना पाटेकर आणि सतीश यांची मैत्री सिनेसृष्टीत प्रसिद्ध होती. करिअरच्या सुरुवातीच्या ते एकमेकांसोबत नेहमी होते. नानांनी सुद्धा एका मुलाखतीत सांगितलेलं की, 'मी मुद्दाम सतीशच्या घरी जायचो. सतीश घरी नसायचा तेव्हा त्याची आई जेवून जा असं म्हणायच्या' असं ते म्हणाले होते..'जेलमध्ये 50-70 जणांसोबत राहिलो'; सलमान खान तुरुंगातील आठवणी सांगताना म्हणाला, 'अस्वच्छ शौचालय, पाली आणि...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.