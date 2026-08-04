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'आमची एवढी चांगली मैत्री होती ती संपली' सतीश पुळेकर नाना पाटेकरांबद्दल बोलताना म्हणाले, 'मला माफ करा हा विषय..'

SATISH PULEKAR OPENS UP ABOUT FRIENDSHIP WITH NANA PATEKAR: नाना पाटेकर आणि सतीश पुळेकर यांची एकेकाळची गाजलेली मैत्री का तुटली? मुलाखतीत सतीश पुळेकर यांनी पहिल्यांदाच दिलेली प्रतिक्रिया आणि जुन्या आठवणी जाणून घ्या.
SATISH PULEKAR ON NANA PATEKAR

Nana Patekar Satish Pulekar friendship

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

WHY DID SATISH PULEKAR AND NANA PATEKAR STOP TALKING: मराठी सिनेसृष्टीत अभिनेते सतीश पुळेकर यांनी अनेक भूमिका साकारल्या. त्यांच्या अभिनय आजही प्रेक्षकांना तितकाच आवडतो. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत सतीश पुळेकर यांना नाना पाटेकरसोबतच्या मैत्रीबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी काही गोष्टी शेअर केल्या. नाना पाटेकर आणि सतीश पुळेकर यांची मैत्री एकेकाळी संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टीत प्रसिद्ध होती.

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