'12 वाजून 56 मिनिटांनी त्याचा मेसेज आला...' सतीश शाह यांचा निधनापूर्वी केलेला सचिन पिळगांवकरांना मॅसेज, म्हणाले...'सतीश आणि मी... '

ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांचं निधनाने संपुर्ण मनोरंजन विश्व शोकाकुल आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने सर्वांना धक्का बसला आहे. त्याची तब्येत अचानक बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. परंतु मूत्रपिंड निकामी झाल्यानं त्यांची प्राणज्योत मालवली. शनिवारी 25 ऑक्टोबरला त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सतीश शाह यांनी त्यांच्या अभिनय क्षेत्रान अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. .चार दशकांहून अधिक काळ त्यांनी अभिनयक्षेत्रात घालवला. नाटक, सिनेमा, टीव्ही मालिकांमध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांचा सिनेसृष्टीत मोठा मित्रपरिवार होता. अभिनेते दिग्दर्शक सचिन पिळगांवकर हे त्याचे खास मित्र होते. सतीश शाह यांच्या जाण्याने सचिन पिळगावकर यांना मोठा धक्का बसला. त्यांच्या निधनानंतर सचिन पिळगावकर यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळी त्यांनी त्याचा शेवटचा मॅसेज आल्याचही सांगितलं..अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांनी सतीश शाह यांच्या शेवटच्या काळाबद्दल सांगितलय. त्यावेळी सचिन म्हणाले की, 'गंमत जंमत हा आमचा एकत्र पहिला चित्रपट होता. १९८७ मध्ये या चित्रपटात एकत्र काम केलं. परंतु त्यानंतर कधीच कोणत्या सिनेमात एकत्र काम करायची संधी मिळाली नाही. तिथंच आमची चांगली मैत्री झाली.' न्यूज 18 ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये बोलताना सचिन पिळगांवरकर बोलत होते. .पुढे बोलताना सचिन म्हणाले की, 'सतीश, सुप्रिया, सतीशची पत्नी मधू आणि मी आमची खूप चांगली मैत्री झाली. त्यानंतर अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि प्रिया बेर्डे असा आमच्या सगळ्यांचा एक ग्रुप तयार झाला. आम्ही चार जोडपी महिन्यातून दोन तीन वेळा भेटायचो. एकाच चित्रपटात काम करुनही आमच्यात घनिष्ठ मैत्री झाली.'