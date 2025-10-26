'12 वाजून 56 मिनिटांनी त्याचा मेसेज आला...' सतीश शाह यांचा निधनापूर्वी केलेला सचिन पिळगांवकरांना मॅसेज, म्हणाले...'सतीश आणि मी... '

Premier

ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांचं निधनाने संपुर्ण मनोरंजन विश्व शोकाकुल आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने सर्वांना धक्का बसला आहे. त्याची तब्येत अचानक बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. परंतु मूत्रपिंड निकामी झाल्यानं त्यांची प्राणज्योत मालवली. शनिवारी 25 ऑक्टोबरला त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सतीश शाह यांनी त्यांच्या अभिनय क्षेत्रान अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं.

