बापरे! 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतील अभिनेत्याचा अपघात, कुत्रा रस्त्यावर आला आणि...

Marathi TV Actor Road Accident: सावळ्याची जणू सावली मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेत्याचा भीषण अपघात झाल्याची माहिती आहे. अभिनेत्याने स्वत: सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याच्या अपघाताची माहिती दिलीय. अपघातानंतर शरिरावरील जखमा त्याने दाखवल्या आहे. या अपघातात अभिनेता थोडक्यात बचावला असून अपघात नेमका कसा झाला? याबद्दल त्याने सांगितलं आहे. .सावळ्याची जणू सावली मालिकेतील अभिनेता सुप्रित कदम यांच्यासोबत ही भयंकर घटना घडली आहे. सोशल मीडियावर सुप्रितने त्यांच्या अपघाताचे फोटो शेअर केलेत. या फोटोमध्ये त्याच्या हाताला गंभीर दुखापत झाल्याचं पहायला मिळतय. यावेळी त्याने हेल्मेट किती महत्त्वाचं आहे, याबद्दलही सांगितलं आहे..सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने सांगितलं की, 'फोटो टाकण्यामागे कारण असं आहे की, बांद्रा कार्टर रोडरवर ७ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ६ वाजता माझा अपघात झाला. मी ज्या रस्त्यावरुन जात होतो, त्या रस्त्यावर लाईट्स नव्हते. त्यातच एक काळ्या रंगाचा कुत्रा रोडच्या मध्ये आला. तो माझ्या बाईकखाली आला होता. त्यामुळे मी पडलो.'.पुढे लिहिताना सुप्रित म्हणाला की, 'सांगायचा उद्देश हा आहे की, अपघात खुप मोठा झाला असता, परंतु हेल्मेटमुळे मी वाचलो. आपण किती सेफ गाडी चालवत असलो तरी समोर कोणत्या गोष्टी येऊ शकतात, सांगता येत नाही. हेल्मेटमुळे माझा जीव वाचू शकला. कृपया सगळ्यांनी कंपल्सरी हेल्मेटचा वापर करा.' असं त्याने त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.