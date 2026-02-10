Premier

बापरे! 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतील अभिनेत्याचा अपघात, कुत्रा रस्त्यावर आला आणि...

‘Savalyachi Janu Savali’ Actor Accident: ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेतील अभिनेत्याचा बांद्रा कार्टर रोड येथे भीषण अपघात झाला. रस्त्यावर अचानक कुत्रा आल्यामुळे हा अपघात झाला असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
Apurva Kulkarni
Marathi TV Actor Road Accident: सावळ्याची जणू सावली मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेत्याचा भीषण अपघात झाल्याची माहिती आहे. अभिनेत्याने स्वत: सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याच्या अपघाताची माहिती दिलीय. अपघातानंतर शरिरावरील जखमा त्याने दाखवल्या आहे. या अपघातात अभिनेता थोडक्यात बचावला असून अपघात नेमका कसा झाला? याबद्दल त्याने सांगितलं आहे.

