Premier

'अरुंधती'चं कमबॅक! अमोल कोल्हेंसोबत करणार मालिका, सावित्रीबाई फुलेंची साकारणार भूमिका

Star Pravah Announces New Show on Savitribai Phule : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या संघर्षमय जीवनावर आधारित नवी मालिका स्टार प्रवाहवर ५ जानेवारी २०२६ पासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येते आहे. या मालिकेत मधुराणी गोखले मुख्य भूमिका साकारणार आहे.
Video

Star Pravah Announces New Show on Savitribai Phule

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

New Historical Marathi Show : स्टार प्रवाह वाहिनीवर अनेक ऐतिहासिक मालिका प्रेक्षकांना पहायला मिळाल्या. राजा शिवछत्रपती, जय भवानी जय शिवाजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या मालिकेतून महाराष्ट्राचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दरम्यान अशातच आता क्रांतीज्योती सावित्रीबाई यांची संघर्षमयी जीवनाची गोष्ट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Loading content, please wait...
Savitribai Phule
marathi
Marathi Actress
Amol Kolhe
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Celebrity
savitribai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com