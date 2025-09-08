Premier

चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली! ‘सैयारा’ आता घरबसल्या पाहता येणार, लवकरच ओटीटीवर प्रदर्शित, कुठे आणि कधी ते जाणून घ्या!

Saiyaara Movie OTT Release Date Announced : बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाई करणारा अहान पांडे आणि अनीत पड्डाचा रोमँटिक ब्लॉकबस्टर ‘सैयारा’ आता ओटीटीवर रिलीज होतोय. कुठे आणि कधी ते जाणून घेऊया...
Saiyaara Movie OTT Release Date Announced

Saiyaara Movie OTT Release Date Announced

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 ‘सैयारा’ चित्रपटाने 576 कोटींचं जागतिक कलेक्शन करत विक्रम केला.

2 अहान पांडे आणि अनीत पड्डा यांना या चित्रपटामुळे रातोरात स्टारडम मिळालं.

3 हा सिनेमा आता नेटफ्लिक्सवर 12 सप्टेंबर 2025 रोजी रिलीज होणार आहे.

