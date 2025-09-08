चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली! ‘सैयारा’ आता घरबसल्या पाहता येणार, लवकरच ओटीटीवर प्रदर्शित, कुठे आणि कधी ते जाणून घ्या!

1 ‘सैयारा’ चित्रपटाने 576 कोटींचं जागतिक कलेक्शन करत विक्रम केला.2 अहान पांडे आणि अनीत पड्डा यांना या चित्रपटामुळे रातोरात स्टारडम मिळालं.3 हा सिनेमा आता नेटफ्लिक्सवर 12 सप्टेंबर 2025 रोजी रिलीज होणार आहे..बॉलिवूडमध्ये अनेक वर्षांनंतर रूहानी रोमांसचा सिलसिला पुन्हा सुरू झाला आणि त्याचं श्रेय जातं अहान पांडे व अनीत पड्डा यांच्या डेब्यू चित्रपटाला ‘सैयारा’. या चित्रपटाने आपल्या दमदार कथानक आणि सुरेल संगीतामुळे प्रेक्षकांची मनं जिंकली. चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवरही जबरदस्त कमाई करत विक्रमी कलेक्शन केलं. तब्बल 50 दिवसांचा थिएट्रिकल रन पूर्ण केल्यानंतर आता ही फिल्म डिजिटल डेब्यूसाठी सज्ज झाली आहे..बॉलिवूडमध्ये जेन्झीचा मनात घर केलेला, जेन्झीला वेड लावणारा चित्रपट म्हणजे 'सैयारा'. हा चित्रपट 18 जुलै 2025 रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर चित्रपटाबाबत बरीच चर्चा रंगली, जेन्झीनी तर या चित्रपटाला अक्षरश: डोक्यावर घेतलं. दरम्यान आता तब्बल 50 दिवसांचा थिएट्रिकल रन पूर्ण केल्यानंतर आता ही फिल्म डिजिटल डेब्यूसाठी सज्ज झाली आहे..यशराज फिल्म्सची ही रोमँटिक ड्रामा फिल्म 18 जुलै 2025 रोजी प्रदर्शित झाला होता. अहान पांडे आणि अनीत पड्डा या चित्रपटात आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांना एका रात्रीत स्टारडम मिळवून देणारा हा सिनेमा आता ओटीटीवर झळकणार आहे. जे प्रेक्षक थिएटरमध्ये ही फिल्म पाहू शकले नाहीत त्यांना हा चित्रपट ओटीटीवर पाहता येणार आहे. .‘सैयारा’ने देश-विदेशात अशी मिळून एकूण 576 कोटींची कमाई केली आहे. यापैकी फक्त भारतातच 337.45 कोटींचं कलेक्शन केलं असून या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी हा दुसरा क्रमांकाचा ठरला आहे. हा चित्रपट आता त्यात ओटीटीवर रीलिज होणार असल्याने जेन्झींना या चित्रपटाच्या ओटीटी प्रदर्शनाची उत्सुकता लागली आहे. ‘सैयारा’ सिनेमा नेटफ्लिक्सवर 12 सप्टेंबर 2025 रोजी रिलीज होणार आहे..FAQs.‘सैयारा’ चित्रपट ओटीटीवर कधी रिलीज होतोय?‘सैयारा’ नेटफ्लिक्सवर 12 सप्टेंबर 2025 रोजी रिलीज होतोय..‘सैयारा’ चित्रपटात कोणते कलाकार आहेत?अहान पांडे आणि अनीत पड्डा यांच्या प्रमुख भूमिका असून, आलम खान, गीता अग्रवाल, राजेश कुमार आदी कलाकार आहेत..‘सैयारा’ने बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई केली?या चित्रपटाने जगभरात 576 कोटींचं आणि भारतात 337.45 कोटींचं कलेक्शन केलं..‘सैयारा’ कोणत्या बॅनरखाली निर्मित आहे?हा चित्रपट यशराज फिल्म्सच्या बॅनरखाली निर्मित आहे. .अजय देवगणचा ‘धमाल’ प्रदर्शनासाठी सज्ज, रितेश-अर्शद-जावेदची धमाल तिकडी पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला, पोस्टर व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.