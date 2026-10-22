'मैं मुस्लिम हूं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ती' अभिनेत्री शबाना आजमी म्हणाल्या, 'माशाअल्लाह' म्हटलं की, जावेद अख्तर चिडतात'

JAVED AKHTAR IS A HARDCORE ATHEIST SAYS SHABANA AZMI: बॉलिवूडची ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी आणि गीतकार जावेद अख्तर हे नेहमीच त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. अनेक वेळा ते धर्माबद्दल असलेले त्यांचे विचार मांडत असतात. अशातच आता एका मुलाखतीत शबाना आझमी यांनी आपल्या बालपणीच्या धार्मिक वातावरणाबद्दल आणि त्यांच्या श्रद्धेबद्दल मत व्यक्त केलय. यावेळी त्यांनी 'मी मुस्लिम आहे, पण नमाज पढत नाही' असं सांगितलं. त्याच्या या वक्तव्याची सध्या सगळीकडे जोरदार चर्चा सुरु आहे. .IIMUN या युट्यूब चॅनेलला शबाना आझमी यांनी मुलाखत दिली. यावेळी त्यांना 'बालपणी धर्माशी नातं कसं होतं? आणि आता कसं आहे?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी अतिशय स्पष्ट मत व्यक्त केलं. त्या म्हणाल्या की, 'माझे वडील कैफी आझमी हे नास्तिक होते तर आई शौकत आझमी ही इस्लाम धर्माचे पालन करत होती. परंतु ती धर्माबाबत जास्त गंभीर नव्हती. पण माझ्या रोजच्या बोलण्यात नेहमीच 'माशाअल्लाह' किंवा 'इंशाअल्लाह' असे शब्द येतात. परंतु याचा पती जावेद अख्तर यांना त्रास होतो. त्यांची माझ्या या सवयीमुळे चिडचिड होत राहते. ते मला नेहमी म्हणत असतात की, 'तु असं का म्हणतेस?' दुसरा एखादा सतत 'प्रभूजींची इच्छा' असं म्हटलं तर चालेल का? परंतु आता हे शब्द माझ्या बोलण्याचा एक भाग झालेत.'.पुढे जावेद अख्तर यांच्याबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'जावेद हे कट्टर नास्तिक आहेत. ते म्हणतात की, धर्माबाबतच्या त्यांना काही गोष्टी त्याला अस्वस्थ करत असतात. आणि नास्तिक असल्यामुळे त्यांना त्याबद्दल बोल्यणाचा अधिकार आहे.'.पुढे बोलताना त्या असही म्हणाल्या की, 'मी मुस्लिम आहे. मला उर्दू भाषा येते. मला इथल्या खाण्यापिण्याचे पदार्थ आवडतात. परंतु आम्ही नमाज पढत नाही तसंच धर्माशी सुद्धा आमचा फारसा काही संबंध नाही. एखाद्याला प्रार्थना केल्यामुळे समाधान मिळत असेल, तर त्याबाबत आपली कोणतीही हरकत नसल्याचे त्या म्हणाल्या. तसेच, धर्माच्या बाबतीत सरकारने हस्तक्षेप करू नये,' असे मतही त्यांनी व्यक्त केले..“ कधी-कधी बाबांना स्टेशनवर झोपायला लागायचं” ललित प्रभाकर बालपणीच्या आठवण सांगताना म्हणाला, 'वन रुम किचनमध्ये बाथरूम, मोरी'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.