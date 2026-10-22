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'मैं मुस्लिम हूं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ती' अभिनेत्री शबाना आजमी म्हणाल्या, 'माशाअल्लाह' म्हटलं की, जावेद अख्तर चिडतात'

SHABANA AZMI SAYS I AM MUSLIM BUT DON'T OFFER NAMAZ: शबाना आझमी यांनी मुलाखतीत धर्माबाबत आपले विचार मांडले. 'मी मुस्लिम आहे, पण नमाज पढत नाही,' असे त्या म्हणाल्या. जावेद अख्तर यांच्या नास्तिक विचारांबद्दलही त्यांनी खुलासा केला.
SHABANA AZMI SAYS I AM MUSLIM BUT DON'T OFFER NAMAZ

SHABANA AZMI SAYS I AM MUSLIM BUT DON'T OFFER NAMAZ


esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

JAVED AKHTAR IS A HARDCORE ATHEIST SAYS SHABANA AZMI: बॉलिवूडची ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी आणि गीतकार जावेद अख्तर हे नेहमीच त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. अनेक वेळा ते धर्माबद्दल असलेले त्यांचे विचार मांडत असतात. अशातच आता एका मुलाखतीत शबाना आझमी यांनी आपल्या बालपणीच्या धार्मिक वातावरणाबद्दल आणि त्यांच्या श्रद्धेबद्दल मत व्यक्त केलय. यावेळी त्यांनी 'मी मुस्लिम आहे, पण नमाज पढत नाही' असं सांगितलं. त्याच्या या वक्तव्याची सध्या सगळीकडे जोरदार चर्चा सुरु आहे.

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