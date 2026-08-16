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शाहरूख, अजय देवगणसह टायगर श्रॉफला तुकाराम मुंढेंचा दणका, विमल इलायचीच्या जाहिरातीवरून नोटीस; कारवाई होणार?

Shah Rukh, Ajay Devgn and Tiger Get FDA Notice विमल इलायचीची जाहिरात करणाऱ्या शाहरूख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफला अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून नोटीस पाठवण्यात आलीय. विमल पान मसालाच्या उत्पादनाची जाहिरात केल्याप्रकरणी ही नोटीस पाठवली आहे.
Shah Rukh, Ajay and Tiger Face Notice Over Vimal Advertisement

Shah Rukh, Ajay and Tiger Face Notice Over Vimal Advertisement

Esakal

सूरज यादव
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अन्न आणि औषध प्रशासनाने पान मसालाची जाहिरात करणाऱ्या अभिनेत्यांना दणका दिला आहे. विमल इलायचीच्या जाहिरातीत विमल पान मसाल्याची अप्रत्यक्ष जाहिरात आहे. राज्यात यावर बंदी असून अन्न आणि औषध प्रशासनाने या प्रकरणी तिन्ही अभिनेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवलीय. शाहरूख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

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