शाहरूख, अजय देवगणसह टायगर श्रॉफला तुकाराम मुंढेंचा दणका, विमल इलायचीच्या जाहिरातीवरून नोटीस; कारवाई होणार?

अन्न आणि औषध प्रशासनाने पान मसालाची जाहिरात करणाऱ्या अभिनेत्यांना दणका दिला आहे. विमल इलायचीच्या जाहिरातीत विमल पान मसाल्याची अप्रत्यक्ष जाहिरात आहे. राज्यात यावर बंदी असून अन्न आणि औषध प्रशासनाने या प्रकरणी तिन्ही अभिनेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवलीय. शाहरूख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे..एफडीएकडून गुटखा आणि पान मसाला विरोधात कारवाई केली जात आहे. बंदी असलेल्या उत्पादनांचा व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांसोबत मिळून कारवाई करण्यात येतेय. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून मकोका अंतर्गत कारवाई केली जातेय. अन्न आणि औषध प्रशासनाने जारी केलेल्या नोटीसीत तिन्ही अभिनेत्यांकडे जाहिरातीबाबत त्यांची भूमिका विचारण्यात आलीय. तसंच कारवाई झाल्यास प्रत्येकी ५० लाखांचा दंड होण्याची शक्यता आहे..FDA Action: डॉमिनोजनंतर तुकाराम मुंढेंचा झेप्टो, इन्स्टामार्टसह फ्रुटीवर प्रहार; ११ तास छापेमारी, १४ परवाने निलंबित.अभिनेत्यांनी केलेली जाहिरात ही विमल पान मसाल्याचा अप्रत्यक्ष प्रचार करत असल्याचं अन्न आणि औषध प्रशासनाने म्हटलंय. अजय देवगणला जुहूतील निवासस्थानी, शाहरुख खानला बांद्र्यातील मन्नत बंगल्यावर तर टायगर श्रॉफला त्याच्या प्रॉडक्शन हाऊसच्या पत्त्यावर नोटीस पाठवण्यात आलीय. अद्याप या नोटिसीवर तिन्ही अभिनेत्यांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही..कंपनीकडून या नोटिसीला आव्हान देण्यात आलंय. त्यात म्हटलंय की, विमल ब्रँड कोणतेही तंबाखूजन्य उत्पादन केले जात नाही. जानेवारी २०२४मध्ये हायकोर्टानं कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेलं अपील फेटाळून लावलं होतं. कनिष्ठ न्यायालयाने जाहिरातीसाठी परवानगी दिली होती. तंबाखूविरहित पान मसाला व्यवसायाचा अधिकार असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.