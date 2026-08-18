शाहरुख, अजय देवगण, टायगर श्रॉफला FDAची नोटीस; तुकाराम मुंढेंनी सांगितलं कारवाईमागचं नेमकं कारण

AJAY DEVGN TIGER SHROFF FDA NOTICE: 'विमल इलायची'च्या जाहिरातींप्रकरणी अन्न आणि औषध प्रशासनानं बॉलिवूड अभिनेते अजय देवगण, शाहरुख आणि टायगर श्रॉफला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. या नोटीसीमुळे सिनेसृष्टीत एकच खळबळ उडाली होती. दरम्यान या कारवाईनंतर तुकाराम मुंढे यांनी स्वत: संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केलीय. .नोटीस देण्यामागे कारण काय?'विमल इलायची'च्या जाहिरातीमध्ये संबंधित ब्रँडची ओळख, लोगो आणि इतर घटकांचा वापर होत असल्यानं ही जाहिरात केवळ इलायचीपुरती मर्यादित नसून पान मसाल्याच्या जाहिरातीचा भाग असल्याचा दावा एफडीएने केलाय. त्यामुळे शाहरुख, अजय देवगण, आणि टायगर श्रॉफला कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आलीय, आणि निर्धारित वेळेत उत्तर देण्याचे निर्दश सुद्धा देण्यात आले. तसंच या सेलिब्रिटींच्या सोशल मीडियावर असलेल्या जाहिराती हटवण्यासाठी सुद्धा सांगण्यात आलय. .तुकाराम मुंढे काय म्हणाले?कारवाईबाबत प्रतिक्रिया देताना तुकाराम मुंढे म्हणाले की, 'चुकीच्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. तसंच कोणत्याही उत्पादनाची चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई केली जाऊ शकते. तसंच जाहिरात करणारी व्यक्ती कोण आहे? किंवा जाहिरात कोणत्या माध्यमातून केली जाते? यापेक्षा जाहिरातीमध्ये नेमकं काय दाखवलं जात आहे हे महत्त्वाचं आहे. नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास संबंधित कोणतीही व्यक्ती असो, कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.' .सरोगेट जाहिरातींवर FDAचा आक्षेपअनेक वेळा दारु, तंबाखू, गुटखा आणि पान मसाला सारख्या कंपन्यांना थेट जाहिरातींवर निर्बंध असताना दुसऱ्या उत्पादनाची जाहिरात करताना दिसतात. इलायची, माउथ फ्रेशनर, सोडा किंवा पाण्यासारख्या उत्पादनांच्या माध्यमातून मूळ प्रतिबंधित उत्पादनाचा ब्रँड ग्राहकांच्या लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्यास त्याला सरोगेट जाहिरात म्हटलं जातं. .शेवटी आई ती आईच! हेमा मालिनींची सनी देओलसाठी खास पोस्ट, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.