'तोंड पुसायला बायकोची ओढणी नाही का?’ गौरी खानची सोडून शाहरुखने मॅनेजरच्या ओढणीने पुसला चेहरा, Viral Video पाहून नेटकरी म्हणाले...

SHAH RUKH KHAN LALBAUGCHA RAJA DARSHAN VIRAL VIDEO 2026: बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खान याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. किंग खानची गणपती बाप्पांवर खूप श्रद्धा आहे. दरम्यान अशातच तो मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी पोहोचला होता. यावेळी त्याच्यासोबत पत्नी गौरी खान, मुलगी सुहाना खान आणि त्याची मॅनेजर पूजा ददलानी सुद्धा उपस्थित होती. दरम्यान शाहरुखचे लालबागच्या राजाच्या दर्शनावेळीचे अनेक फोटो, व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. परंतु यावेळी शाहरुखच्या एका कृतीमुळे नेटकऱ्यांनी त्याला चांगलंच ट्रोल केलय. .व्हिडिओमध्ये शाहरुखने निळ्या रंगाच्या कुर्ता घालता होता. कुटुंबीयांसह गर्दीतून मार्ग काढत तो बाप्पााच्या दर्शनासाठी पोहोचला. त्यानंतर त्यानं आरतीतही सहभाग नोंदवला. परंतु दर्शनानंतर शाहरुख खान त्याची मॅनेजर पूजा ददलानीच्या ओढणीने चेहरा पुसताना दिसला. त्यावेळी गौरी खान आणि सुहाना खानही जवळच उभ्या होत्या. .शाहरुखच्या या कृतीने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतलय. पत्नी किंवा मुलगी जवळ असताना त्याने मॅनेजरच्या ओढणीने चेहरा का पुसला, असा प्रश्न काही सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी उपस्थित केलाय.शाहरुखचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. काही नेटकऱ्यांनी त्याच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बायकोच्या ओढणीने का नाही पुसला?, “पत्नी किंवा मुलगी जवळ असताना मॅनेजरची ओढणी का वापरली?” अशा आशयाच्या कमेंट्स काही युजर्सनी केल्या..दुसरीकडे, अनेक चाहत्यांनी शाहरुखची बाजू घेतली. शाहरुख आणि पूजा ददलानी यांच्यात अनेक वर्षांपासून व्यावसायिक नातं असून, हा क्षण सहज आणि अनपेक्षितपणे घडला असावा, असं काही चाहत्यांचं म्हणणं आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .जुन्या वस्तू, लाकडी सजावट अन् साधेपणा! नाना पाटेकरांचं घर पाहिलंत का? साधेपणातही आहे खासियत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.