शाहरुख खानच्या ‘किंग’ सिनेमात अक्षय ओबेरॉयची एंट्री? अक्षयची सोशल मीडियावरील 'त्या' पोस्टमुळे चर्चा

Akshay Oberoi Hints at Role in Shah Rukh Khan’s ‘King’: शाहरुख खान यांचा किंग चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. दरम्यान सध्या अक्षय ओबेरॉय याने चित्रपटात एन्ट्री केल्याच्या चर्चा रंगत आहे. अक्षयने सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमुळे ही चर्चा रंगलीय.
Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलीवूड अभिनेता शाहरुख खान सध्या त्याच्या चर्चित चित्रपट ‘किंग’मुळे सातत्याने चर्चेत आहे. या सिनेमाबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली, तरी कलाकारांची निवड आणि चित्रीकरणाविषयीच्या नव्या नव्या गोष्टी सोशल मीडियावर गाजत आहेत. अशातच अभिनेता अक्षय ओबेरॉयच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

