प्रदर्शनाआधीच शाहरुखच्या 'किंग'ची कोट्यवधींची कमाई, 175 कोटींचा विक्रमी सौदा

शाहरुख खानच्या आगामी 'किंग' चित्रपटाने शाकि प्रदर्शनापूर्वीच परदेशी बाजारपेठेत लक्ष वेधून घेतले आहे. या चित्रपटाच्या परदेशातील वितरण हक्कांचा १७५ कोटी रुपयांना सौदा झाल्याचे समोर आले आहे. हा भारतीय चित्रपटासाठी परदेशी वितरण हक्कांच्या बाबतीत विक्रमी व्यवहार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, फर्स फिल्म्सने 'किंग'च्या परदेशातील वितरण हक्कांसाठी १७५ कोटी रुपये मोजले आहेत. हा किमान हमी रकमेचा व्यवहार असल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वी शाहरुखच्या 'पठाण' आणि 'जवान' या चित्रपटांचे परदेशातील वितरण यशराज फिल्म्सने केले होते. या दोन्ही चित्रपटांनी २०२३ मध्ये परदेशी बाजारपेठेत सुमारे ४०० कोटी रुपयांची कमाई केली होती.. 'किंग'चे दिग्दर्शन सिद्धार्थ आनंद करत आहेत. 'पठाण' नंतर शाहरूख आणि सिद्धार्थ यांचा हा दुसरा चित्रपट आहे. या चित्रपटात शाहरुखसोबत त्याची मुलगी सुहाना खान, दीपिका पदुकोण, अभिषेक बच्चन, राणी मुखर्जी, जयदीप अहलावत आणि राघव जुयाल यांच्याही भूमिका आहेत. त्यामुळे चाहत्यांना सिनेमाबाबत उत्सुकता निर्माण झालीय. .दरम्यान, 'किंग' हा चित्रपट येत्या २४ डिसेंबरला ख्रिसमसच्या मुहूर्तावर चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे. रिलीजपूर्वीच परदेशी वितरण हक्कांसाठी झालेला १७५ कोटींचा व्यवहार पाहता आता हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई करतो, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. .बापरे! प्रसिद्ध 30 वर्षीय टिव्ही अभिनेत्याचा मृत्यू, सकाळी आई उठवायला गेली अन्....रात्री नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.