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प्रदर्शनाआधीच शाहरुखच्या 'किंग'ची कोट्यवधींची कमाई, 175 कोटींचा विक्रमी सौदा

SRK King movie overseas rights: बॉलिवूडचा 'किंग' शाहरुख खानच्या आगामी 'किंग' या चित्रपटाने प्रदर्शित होण्यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतिहास रचला आहे.
SRK King movie

SRK King movie

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

शाहरुख खानच्या आगामी 'किंग' चित्रपटाने शाकि प्रदर्शनापूर्वीच परदेशी बाजारपेठेत लक्ष वेधून घेतले आहे. या चित्रपटाच्या परदेशातील वितरण हक्कांचा १७५ कोटी रुपयांना सौदा झाल्याचे समोर आले आहे. हा भारतीय चित्रपटासाठी परदेशी वितरण हक्कांच्या बाबतीत विक्रमी व्यवहार आहे.

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