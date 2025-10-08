गौरी खानसाठी प्रचंड पजेसिव्ह होता शाहरुख, म्हणायचा...'केस मोकळे सोडायचे नाही' मुलगा आर्यन सुद्धा आईवर घालतो बंधनं

शाहरुख खानची पत्नी गौरी खान ही नेहमीच चर्चेत असते. ती शाहरुखची पत्नी तर आहेच पण ती एक प्रोड्युसर आणि इंटीरियर डिझायनर सुद्धा आहे. शाहरुख सुद्धा त्याच्या यशाचं श्रेय पत्नी गौरीला देतो. परंतु तुम्हाला माहिती का? शाहरुख गौरीला बघता क्षणी तिच्या प्रेमात पडला होता. तेव्हा शाहरुख 19 वर्षाचा होता आणि गौरी 14 वर्षाची. अनेक समस्यांचा सामना करत त्या दोघांचं लग्न झालं. .1984 मध्ये एका पार्टीमध्ये शाहरुख गौरीला पाहतालक्षणी प्रेमात पडला होता. तेव्हा त्या पार्टीत गौरी एका मुलासोबत डान्स करत होती. तिला डान्स करताना पाहून शाहरुख प्रेमात पडला. तो त्यावेळी गौरीशी बोलला नाही. परंतु ज्या पार्टीत गौरी जाण्याची शक्यता असायची. तिथं शाहरुख पोहचायचा. एक दिवस शाहरुखने गौरीच्या घराचा फोन नंबर मिळवला. मित्राच्या फोनवर तो गौरीच्या घरी फोन करायचा. गौरीशी बोलताना तो त्याचं नाव शाहीन सांगायचा. पण गौरीला लगेच कळायचं की, शाहरुख बोलतोय. नंतर ते एकमेकात इतके गुंतले की ते लॉन्ग डाईव्हला फिरायला जायचे..एक दिवस शाहरुखने गौरीला फिरुन आल्यानंतर घरी सोडलं. जेव्हा गौरी गाडीतून उतरत होती त्यावेळी शाहरुखने गौरीला विचारलं, 'माझ्याशी लग्न करशील' आणि तिचं उत्तर येण्याआधीच तो तिथून निघून गेला. शाहरुख नंतर गौरीबाबत खूप पजेसिव्ह असायचा. त्याला गौरीने केस मोकळे सोडलेले बिलकूल आवडत नव्हतं. एका मुलाखतीत बोलताना शाहरुखने सांगितलं की, 'जेव्हा गौरी केस मोकळे सोडायची किंवा स्विमिंग सुट घालायची, त्यावेळी मी तिला भांडायचो. कारण ती खुप सुंदर दिसायची. तेव्हा मला दुसऱ्या मुलांनी तिच्याकडे पाहू नये असं वाटायचं.'.एक दिवस गौरी त्याच्या पजेसिव्ह होण्याला वैतागली आणि त्याला सोडून मुंबईत निघून आली. तेव्हा शाहरुख गौरीची मनधरणी करण्यासाठी मुंबईमध्ये आला. परंतु त्याला गौरी कुठे असेल याचा पत्ता पण नव्हता. शेवटी त्याला आस्का बिचवर गौरीला शोधलं. गौरीला पाहून शाहरुख ढसा-ढसा रडला. त्यानंतर दोघे एकत्र आले आजपर्यंत एकत्र आहेत..शाहरुख आणि गौरीचं दोन वेळा लग्न झालं. जेव्हा दोघांनी लग्न करायचा निर्णय घेतला त्यावेळी वेगळे धर्म असल्याने दोन्ही कुटुंबानी एका लग्नास नकार दिला. तेव्हा 1991 मध्ये पारंपारिक रितीरिवाजासोबत दोघांचं लग्न पार पडलं. तसंच दोघांचा निकाह सुद्धा करण्यात आला. त्यावेळी गौरीचं नाव आयशा ठेवण्यात आलं. .Video: सुरज चव्हाणच्या होणाऱ्या बायकोची झलक व्हायरल, गुलिगत लव्ह मॅरेजच करतोय सुरज, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.