गौरी खानसाठी प्रचंड पजेसिव्ह होता शाहरुख, म्हणायचा...'केस मोकळे सोडायचे नाही' मुलगा आर्यन सुद्धा आईवर घालतो बंधनं

Shahrukh Khan Was Extremely Possessive About Gauri: 11 ऑक्टोबर रोजी गौरी खानचा वाढदिवस असतो. शाहरुख त्याच्या यशाचं श्रेय गौरी खानला देतो. तिच्या वाढदिवसानिमित्त शाहरुख आणि गौरी खान यांच्या लव्हस्टोरीबद्दल जाणून घेऊया.
शाहरुख खानची पत्नी गौरी खान ही नेहमीच चर्चेत असते. ती शाहरुखची पत्नी तर आहेच पण ती एक प्रोड्युसर आणि इंटीरियर डिझायनर सुद्धा आहे. शाहरुख सुद्धा त्याच्या यशाचं श्रेय पत्नी गौरीला देतो. परंतु तुम्हाला माहिती का? शाहरुख गौरीला बघता क्षणी तिच्या प्रेमात पडला होता. तेव्हा शाहरुख 19 वर्षाचा होता आणि गौरी 14 वर्षाची. अनेक समस्यांचा सामना करत त्या दोघांचं लग्न झालं.

