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Nana Patekar Death: गौरीमुळे मला अटक झाली, नानांनी सोडवून आणलं; शाहरुख खानने सांगितला पहिल्या भेटीचा किस्सा

Shah Rukh khan On Nana Patekar: शाहरुख खानने नाना पाटेकर यांचा पहिल्या भेटीचा किस्सा सांगितला आहे.
Shah Rukh khan On Nana Patekar

Shah Rukh khan On Nana Patekar

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

भारदस्त आवाज आणि करारी व्यक्तिमत्त्वाने चित्रपटाचा पडदा व्यापणारे, प्रभावी संवादफेक आणि नैसर्गिक अभिनयाने अनेक व्यक्तिरेखा जिवंत करणारे प्रतिभावान कलावंत अन् तितकेच संवेदनशील व सामाजिक बांधिलकी जपणारे ज्येष्ठ अभिनेते विश्वनाथ ऊर्फ नाना पाटेकर (वय ७५) यांचे गुरुवारी पहाटे हृदयविकाराच्या धक्क्याने गोव्यात निधन झाले.

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