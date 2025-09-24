National Award Viral Video: 'स्वत:चं मेडल राणी मुखर्जीकडे दिलं आणि...' शाहरुखचा साधेपणा पुन्हा दिसला, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

शाहरुख खान हा बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. तिच्या साधेपणाचे अनेक किस्से आहेत. शाहरुखला यंदाच्या 71 व्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलय. यावेळी अभिनेता विक्रांत मेस्सी तसंच राणी मुखर्जी यांना सुद्धा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या पुरस्कार सोहळ्यात देखील शाहरुखच्या साधेपणा दिसून आलं. त्याच्या निरागस स्वभावानं सर्वांचं लक्ष वेधलय. सध्या किंग खानचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यातील किंग खानचा व्हिडिओची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा आहे. या व्हिडिओमध्ये विक्रांत मेस्सी, राणी मुखर्जी, आणि किंग शाहरुख खान एकत्र बसलेले दिसत आहेत. यावेळी व्हिडिओमध्ये विक्रांतच्या हातात शाहरुख आणि राणीचं मेडल दिसून येतय. त्यावेळी विक्रांत दोघांनाही त्यांच्या नावाने मेडल देतो. पुढे राणी आणि विक्रांत मेडलवरील गाठ सोडून आपापलं मेडल घालतात. शाहरुखला मात्र ते जमत नाही, तो थोडा गोंधलतो. .व्हिडिओमध्ये पुढे, शाहरुख मेडलची गाठ सोडण्याचा प्रयत्न करत असतो. परंतु त्याला ते जमत नसते. तेव्हा तो स्वत:चं मेडल काढून राणीकडे देतो. शेवटी राणी मेडलची गाठ वेवस्थित करत शाहरुखच्या गळ्यात घातले. तसंच त्याला फोनच्या कॅमेऱ्यात त्याचा चेहरा सुद्धा दाखवते. हे पाहून शहारुखला हसू अनावर होत. तसंच मागे बसलेल्या त्याची मॅनेजर पूजा ददलानीला सुद्धा त्याचं मेडल दाखवतो. त्याच्या या कृतीमुळे त्याचा साधेपणा पुन्हा प्रेक्षकांना पहायला मिळाला..सोशल मीडियावर शाहरुख खानचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. तसंच त्याच्या साधेपणाचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात कौतूक होताना पहायला मिळतय. तसंच अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत किंग खानचं कौतूक केलय. तसंच त्याला शुभेच्छा सुद्धा दिल्या आहेत. तिच्या निरागसतेचं सुध्दा अनेकांनी कमेंट्स करत कौतूक केलय. .गोंडस हावभाव, साडी आणि सन्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात त्रिशाने वेधलं लक्ष, साडी नेसून स्विकारला पुरस्कार, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.