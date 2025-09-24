Premier

National Award Viral Video: 'स्वत:चं मेडल राणी मुखर्जीकडे दिलं आणि...' शाहरुखचा साधेपणा पुन्हा दिसला, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

Shah Rukh Khan’s Simplicity Wins Hearts at National Award: सध्या सोशल मीडियावर किंग खानचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. शाहरुखचा साधेपणा पुन्हा व्हिडिओमध्ये पहायला मिळालाय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरलाय.
Shah Rukh Khan’s Simplicity Wins Hearts at National Award

Shah Rukh Khan’s Simplicity Wins Hearts at National Award

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

शाहरुख खान हा बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. तिच्या साधेपणाचे अनेक किस्से आहेत. शाहरुखला यंदाच्या 71 व्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलय. यावेळी अभिनेता विक्रांत मेस्सी तसंच राणी मुखर्जी यांना सुद्धा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या पुरस्कार सोहळ्यात देखील शाहरुखच्या साधेपणा दिसून आलं. त्याच्या निरागस स्वभावानं सर्वांचं लक्ष वेधलय. सध्या किंग खानचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
award
Actor
National Award
shah rukh khan
rani mukherjee
Vikrant Massey
Entertainment news
Entertainment Field
viral video
bollywod actor
National

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com