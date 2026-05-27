'मिलिंद आणि माझ्यात 21 वर्षांचं अंतर होतं...' मिलिंद सोमणसोबतच्या रिलेशनशिपबाबत अभिनेत्री म्हणाली, 'आमचं ओपन रिलेशन...'

MILIND SOMAN EX GIRLFRIEND INTERVIEW: अभिनेते मिलिंद सोमण हे फिटनेससाठी ओळखले जातात. वयाच्या ६० व्या वर्षी देखील ते तिशीतल्या मुलासारखे दिसतात. तसंच त्यांनी त्यांची तब्येत एकदम फिट ठेवलीय. काही दिवसांपू्र्वी त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यात त्यांनी युरोप ते अफ्रिका पोहत प्रवास केल्याबद्दल सांगितलं होतं. दरम्यान अशातच मिलिंद सोमण पुन्हा चर्चेत आले आहे. त्यांच्या एक्स गर्लफ्रेंडने केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांची चर्चा होतेय..अभिनेत्री शहाना गोस्वामी ही मिलिंद सोमण यांच्यांसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. तिच्यात आणि मिलिंद सोमन यांच्यात २१ वर्षांचं अंतर होतं. दरम्यान अशातच शहानानं सिद्धार्थ कननला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने मिलिंद सोमण यांच्यासोबतच्या नात्याबद्दल सांगितलय. यावेळी बोलताना तिने 'मी ओपन रिलेशनशिपमध्ये राहिले असून माझं अनेक लोकांसोबत डायनॅमिक होतं' असं म्हटलंय. तिच्या या वक्तव्यामुळे नेटकरी तिला ट्रोल करताय. .ती म्हणाली की, 'मिलिंद आणि मी ४ ते ५ वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होते. मी १६ १७ वर्षांची असताना माझ्या मैत्रिणीनं मिलिंद सोमणचा सिनेमा दाखवला. तेव्हा आधी मला वाटलेलं मॉडेलचा सिनेमा काय पहायचा. परंतु त्यांचा सिनेमा पाहून मी त्यांची चाहती झाले. नंतर मी त्यांना चिठ्ठी पाठवण्यासाठी पत्ता शोधत होते. माझ्या बाबांनी मला एक मोबाईल दिला होता. त्यावर मी लँडलाइन नंबरवर फोन केला. मी त्यांना मॅसेज करुन काम आवडल्याचं सांगितलं त्यानंतर पुढे आमचं बोलणं सुरु झालं. आम्ही सुरुवातील फक्त मेसेजवर बोलायचो. आम्ही जवळपास ५ ते ६ वर्ष एकमेकांना न भेटता केवळ मॅसेजवर बोलत होतो. आम्ही सगळ्या गोष्टी शेअर करायचो. मग पुढे मुंबईत शिफ्ट झाल्यानंतर मी त्यांना तीन वेळा भेटले. नंतर आम्ही ५ वर्ष रिलेशिपमध्ये होतो.'.'त्यावेळी मिलिंद आणि माझ्यात २१ वर्षांचं अंतर होतो. परंतु मी समजूतदार असल्यानं मला वयाचा प्रॉब्लेम नव्हता. मी बरंच काही शिकले. परंतु आमचं नातं तुटण्यासाठी कारणं सुद्धा तशीच होती. कारण आम्ही प्रचंड प्रेमात होतो. आमच्यात ताळमेळ नव्हता. एकमेकांना बंधनात अडकणारं प्रेम नको असतं. या कारणाने आम्ही वेगळे झालो. मी त्यांच्यासोबत ओपन रिलेशनशिपमध्ये राहिले. आज माझा असा एक प्रायमरी पार्टनर नाहीय परंतु मी अनेक लोकांसोबत डायनॅमिक होते. हे सगळं एका मैत्रीसारखं आहे' असं ती मुलाखतीत म्हणाली..दरम्यान तिच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर तिला ट्रोल करण्यात येतय. अनेकांनी कमेंट्स करत म्हटलं की, 'कोण आहे ही... अशा लोकांकडून काय शिकायचं?' 'आपला देश वाचवा' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळाल्या.