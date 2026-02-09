‘कॉकटेल 2’नंतर शाहिद कपूर – रश्मिका मंदाना पुन्हा एकत्र? नवीन चित्रपटाची चर्चा

हिंदी चित्रपटसृष्टीत नवनवीन जोडावा आणि वेगळ्या कथा सातत्याने आकार घेताना दिसतात. आता याच गदारोळात अभिनेता शाहिद कपूर आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. होमी अदजानिया दिग्दर्शित 'कॉकटेल २'च्या चित्रीकरणानंतर या जोडीचा पुढचा चित्रपट लवकरच जाहीर होणार आहे. . 'बधाई हो' साठी ओळखले जाणारे अनिल शर्मा हे या नवीन सिनेमाचं दिग्दर्शन आहेत. अद्याप चित्रपटाचं शीर्षक जाहीर झालेले नसून, ही कथा आधुनिक नातेसंबंधांवर आधारित भावनिक आणि धरारक रोमॅटिक ड्रामा असणार आहे. 'कॉकटेल २' च्या चित्रीकरणादरम्यान शाहिद आणि रश्मिकामध्य चांगली व्यावसायिक समज निर्माण झाली. .त्यामुळे नव्या प्रकल्पासाठी त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचं सांगितले जाते. हा चित्रपट निर्माता सुनीर खेत्रपाल यांच्या 'द वर्मिलियन वर्ल्ड' बॅनरखाली, जिओ स्टुडिओजच्या सहकार्याने साकारला जाणार आहे. .दरम्यान, कॉकटेल २' याच वर्षी प्रदर्शित होणार असून, त्यात किती सेनोंनही महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता शाहिद आणि रश्मिकाची जोडी पुन्हा पाहण्याची उत्सुकता लागली आहे. .आणि भरत जाधवमुळे मकरंद अनासपुरेंनी मिशी काढली.... 'साडे माडे तीन'च्या वेळेचा न ऐकलेला किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.