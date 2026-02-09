Premier

‘कॉकटेल 2’नंतर शाहिद कपूर – रश्मिका मंदाना पुन्हा एकत्र? नवीन चित्रपटाची चर्चा

Shahid Kapoor – Rashmika Mandanna New Movie Buzz After Cocktail 2: 'कॉकटेल २'च्या चित्रीकरणादरम्यान शाहिद कपूर आणि रश्मिका मंदाना यांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री चर्चेत आली होती. आता हे दोघे पुन्हा एका नवीन रोमँटिक ड्रामा चित्रपटात एकत्र येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हिंदी चित्रपटसृष्टीत नवनवीन जोडावा आणि वेगळ्या कथा सातत्याने आकार घेताना दिसतात. आता याच गदारोळात अभिनेता शाहिद कपूर आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. होमी अदजानिया दिग्दर्शित 'कॉकटेल २'च्या चित्रीकरणानंतर या जोडीचा पुढचा चित्रपट लवकरच जाहीर होणार आहे.

