"तो दारुडा, तुला सोडून देईल" प्रसिद्ध अभिनेत्रीच्या आईनेच केलेला लग्नाला विरोध; कोण आहे ही कलाकार ?

Marathi Entertainment News : बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटी कपल प्रसिद्ध आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे पंकज कपूर आणि सुप्रिया पाठक. सुप्रिया आणि पंकज यांच्या लग्नाला जवळपास चाळीस वर्षं पूर्ण झाली आहेत. परफेक्ट कपल म्हणून ओळख असणाऱ्या या जोडीच्या लग्नाला त्यांच्या घरातूनच तीव्र विरोध होता. याचं कारण सुप्रिया यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं. .सुप्रिया यांनी आरा सना कपूरला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या आणि पंकजच्या लग्नाला त्यांच्या आई दीना पाठक यांनी प्रचंड विरोध केल्याचा खुलासा केला. त्यांचं लग्न टिकणार नाही असं त्यांचं मत होतं. .सुप्रिया म्हणाल्या की,"माझ्या आईला पंकज अजिबात आवडायचा नाही. तिला वाटायचं आमचं नातं टिकणार नाही. पण आता आमच्या लग्नाला 38 वर्षं झाली आहेत. माझी आई मला म्हणायची 'बघ तो एक दिवस तुला सोडून जाईल.' माझ्या आईने आमचं लग्न तोडण्यासाठी शक्य ते सगळे प्रयत्न केले. त्यांनी पंकजवर पाळत ठेवली. तो खूप दारू पितो असा आरोप केला. पण पंकजने त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात दारूच्या एका थेंबालाही स्पर्श केला नव्हता, हे सत्य होतं."."मी माझ्या आईला अखेर सांगितलं की 'अमुक अमुक तारखेला माझं लग्न आहे. तुला यायचं असेल तर ये नसेल तर नको येऊस.' त्यानंतर माझ्या आईने हार मानली. तिने मला विचारलं 'तुला पनीर आवडतं का ?' जेव्हा मी हो म्हटलं तर ती म्हणाली 'बरं तो पंजाबी आहे त्यामुळे पनीर बनणारच.' तिच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता की जर पनीर हा आवडता पदार्थ नसेल तर पंजाबी कुटूंबात लग्न टिकवणं कठीण होईल."."त्यानंतर माझ्या आईचा राग शांत झाला. पुढे तिला विश्वास वाटला की पंकज माझ्यासाठी योग्य व्यक्ती आहे." पंकज आणि सुप्रिया यांना लग्नानंतर सना आणि रुहान ही दोन मुलं झाली. तर पंकज यांचं पहिलं लग्न नीलिमा अझीम यांच्याशी झालं होतं. पण त्यांचा घटस्फोट झाला. पंकज आणि नीलिमा यांच्या मुलाचं नाव शाहिद आहे. शाहिद आणि त्याची पत्नी मीराशीही सुप्रिया यांचे खूप चांगले संबंध आहेत.