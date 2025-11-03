Premier

Shah Rukh Khan vs Salman Khan: शाहरुख की सलमान कोण आहे संपत्तीत वरचढ, एकाकडे मन्नत, दुसऱ्याकडे माउंटन व्ह्यू! पैशाचा बादशाह कोण?

Salman Khan or Shah Rukh Khan – The Real Wealth King of Bollywood Revealed!शाहरुख खान आणि सलमान खान हे दोघेही बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय अभिनेते आहेत. परंतु दोघांपैकी संपत्तीच्या बाबतीत कोण जास्त श्रीमंत आहे ते जाणून घेऊया....
Salman Khan or Shah Rukh Khan

Salman Khan or Shah Rukh Khan – The Real Wealth King of Bollywood Revealed!

Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood News: अभिनेता सलमान खान तसंच अभिनेता शाहरुख या दोघांचाही खूप मोठा चाहतावर्ग आहे. दोघांनीही आपल्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुरपहिट चित्रपटांमध्ये काम केलय. त्यांनी अनेक व्यवसायामध्ये आपल्या कामातून स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. दोघांचही नाव टॉप सेलिब्रिटींच्या यादीत अव्वल स्थानी आहे. परंतु दोघांपैकी संपत्ती कोण जास्त अव्वल आहे ते जाणून घेऊया...

