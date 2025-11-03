Shah Rukh Khan vs Salman Khan: शाहरुख की सलमान कोण आहे संपत्तीत वरचढ, एकाकडे मन्नत, दुसऱ्याकडे माउंटन व्ह्यू! पैशाचा बादशाह कोण?

Bollywood News: अभिनेता सलमान खान तसंच अभिनेता शाहरुख या दोघांचाही खूप मोठा चाहतावर्ग आहे. दोघांनीही आपल्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुरपहिट चित्रपटांमध्ये काम केलय. त्यांनी अनेक व्यवसायामध्ये आपल्या कामातून स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. दोघांचही नाव टॉप सेलिब्रिटींच्या यादीत अव्वल स्थानी आहे. परंतु दोघांपैकी संपत्ती कोण जास्त अव्वल आहे ते जाणून घेऊया....सलमान खान म्हणजे भाईजान याचा मोठा चाहातावर्ग आहे. सलमानकडे सुमारे 2000 कोटीपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. भाईजानचा अभिनयाबरोबरच बिईंग ह्युमन नावाचा कपड्याचा ब्रँड सुद्धा आहे. तसंच जाहिराती आणि बिग बॉस या रिअॅलिटी शोमधून तो प्रचंड कमाई करतो. तर शाहरुख खानकडे 6300 कोटीपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. तसंच अभिनयाबरोबरच त्याचा एक मोठा ब्रँड आहे. त्याची प्रोडक्शन कंपनी सुद्धा आहे. तसंच त्याची कोलकाता नाईट रायडर्स नावाची आयपीएल टीम सुद्धा आहे..थोडक्यात सांगायचं झालं तर, शाहरुख हा सलमान पेक्षा जास्त कमावणारा अभिनेता आहे. किंग खान सध्या बॉलिवूडमधील सर्वात श्रीमंत अभिनेता आहे. तर सलमान खान लागोलाग त्याचे मागे आहे. दोघांची लोकप्रियता तितकीच आहे. दोघाचीही कमाई जवळपास सारखीच आहे. तसंच दोघांची अभिनयाचं करिअर हे कौतूक करण्यासारखं आहे..किंग खान असो किंवा भाईजान दोघांचीही एक प्रेरणादायी काहानी आहे. छोट्या छोट्या भूमिकातून त्यांनी त्यांच्या करिअरची सुरुवात केली. आज दोघांचेही जागतिक स्तरावर मोठे ब्रँड आहेत. परंतु संपत्तीबाबत बोलायला गेलं तर बँलन्स आणि लोकप्रियतेच्या बाबतीत किंग खानचं बादशाह आहे. .'तू वॅक्स केलय?' संजय दत्तसोबतच्या बेडरुम सीनवेळी सोनाली कुलकर्णींला हेअर स्टायलिस्टने विचारलेला विचित्र प्रश्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.