'कितीही शिव्या दिल्या तरी भाजप शिवाय पर्याय नाही' शरद पोंक्षेंच वक्तव्य, महेश कोठारेंना ट्रोल करणाऱ्यांना दिलं आव्हान

Mahesh Kothare: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते, दिग्दर्शक महेश कोठारे सध्या चर्चेत आले आहेत. त्यांनी दिवाळीनिमित्त एका भाजपच्या कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी मोदींचं कौतूक केलय. महेश कोठारे यांनी म्हटलं की, 'मी मोदी भक्त असून मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मी भाजपचंच कमळ फुलवणार'. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. .सध्या सोशल मीडियावर काही जण महेश कोठारे यांची बाजू घेत आहेत. तर काहीजण त्यांच्या विरोधात पोस्ट करताना दिसत आहे. संजय राऊत, पेडणेकरसह अनेकांनी महेश कोठारेंवर टीका केली. तसंच अनेक नेटकऱ्यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर गंभीर आरोप केले. दरम्यान अशातच आता काही कलाकार मेहश मांजरेकरांच्या सोबत आहेत. .मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेनं तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट करत महेश कोठारेंची बाजू घेतली पाहिजे. तिने तिच्या पोस्टमध्ये लिहलं की, 'जेव्हा अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरने उद्धव सेना जॉईन केली तेव्हा भाजपच्या प्रवक्त्यानी तिच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. परंतु महेश कोठारेंनी मोदींचं कौतूक केलं तर उद्धव सेनेला त्रास होतोय. कोठारेंवर टिका केली जातेय. त्यांच्या मराठीपणावर शंका उपस्थित केली जातेय.' .दरम्यान तिच्या या पोस्टवर अभिनेते शरद पोंक्षेंनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे. महेश कोठारे यांची बाजू घेत ते म्हणाले की, 'मी सुद्धा मोदींचं, अमित शहांचं कौतूक करतो. जे चांगलं आहे, त्या सगळ्या गोष्टीचं कौतूक करतो. कारण सद्यस्थितीत भाजपशिवाय देशाला पर्याय नाही. हे माझं मत मी मांडलं. त्यामुळे तुम्हाला किती शिव्या द्यायच्या दे द्या' असं शरद पोंक्षे म्हणाले आहे. .त्यांच्या प्रतिक्रियेवर मेघा धाडेनं सुद्धा रिप्लाय दिला आहे. तिने म्हटलंय की, 'मुळात आपल्या देशात पंतप्रधानाचं कौतूक केल्यानंतर शिव्या खाव्या लागताय. हे फार दुर्देव आहे. यामागे लोकांचं अज्ञान दुसरं काही नाही' अशी कमेंट मेघा धाडेनं केली. .मलायका-अर्जुन पुन्हा एकत्र? एक्स बॉयफ्रेंडने दिलेल्या खास पद्धतीने शुभेच्छा, म्हणाला...'नेहमी तु अशीच...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.