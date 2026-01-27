Premier

'असली भांडणं कुठून शिकतेस?' शशांक केतकरने बायकोला विचारला प्रश्न, प्रियंकानं बिग बॉसचा शो दाखवत केलं असं काही की... viral video

SHASHANK KETKAR’S FUNNY VIDEO: अभिनेता शशांक केतकरने त्याच्या पत्नी प्रियंकासोबत एक मजेशीर व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये शशांक रागात विचारतो, ‘अशी भांडणं कुठून शिकतेस?’ त्यावर प्रियंका थेट टीव्हीवर सुरू असलेला बिग बॉस मराठीचा एपिसोड दाखवते.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Shashank Ketkar Blames Bigg Boss in Viral Clip: बिग बॉस मराठीचा सहावा सिझन घराघरात पोहचला आहे. सध्या सगळीकडे या शोची हवा सुरु आहे. सोशल मीडियावर बिग बॉसचे रील मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. अनेक जण बिग बॉसचे मीम्स करताना दिसत होते. अशातच आता अभिनेता शंशाक केतकरने एक व्हिडिओ त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केलय. त्याचा तो व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

viral
Actor
marathi actor
Shashank Ketkar
bigg boss marathi
Entertainment news
viral video
bigg boss marathi 6

