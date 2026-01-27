'असली भांडणं कुठून शिकतेस?' शशांक केतकरने बायकोला विचारला प्रश्न, प्रियंकानं बिग बॉसचा शो दाखवत केलं असं काही की... viral video

Shashank Ketkar Blames Bigg Boss in Viral Clip: बिग बॉस मराठीचा सहावा सिझन घराघरात पोहचला आहे. सध्या सगळीकडे या शोची हवा सुरु आहे. सोशल मीडियावर बिग बॉसचे रील मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. अनेक जण बिग बॉसचे मीम्स करताना दिसत होते. अशातच आता अभिनेता शंशाक केतकरने एक व्हिडिओ त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केलय. त्याचा तो व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .शशांक केतकर काय म्हणाला?सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये शंशाक रागात बायकोला विचारतो की,'किती वाजलेत? झोपायची वेळ झाली आहे. असे मुद्दे तुला सुचतात कुठून? ही भांडणं नक्की शिकतेस कुठून? त्याच्या या बोलण्यानंतर हसत ती शंशाकला बाजूला करते आणि टीव्हीवर बिग बॉसचा एपिसोड लागलेला असतो तो दाखवते.'.व्हिडिओमध्ये पुढे शशांक कपाळावर हात मारुन घेतो. कॅमेरा फिरवतो तर त्याची पत्नी प्रियंका हाताने तोंड लपवत हसते. तो तिला म्हणतो. इथून शिकतेस भांडणं. त्यावर ती हसत हो म्हणते. त्यानंतर दोघेही मोठ्यामोठ्याने हसताना दिसतात..हा व्हिडिओ शेअर करत शशांकने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'शशांकभाऊंना धक्का' असं लिहलय. दरम्यान आता या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. एकाने कमेंट्स करत लिहलं की, 'सर पुढच्या भागात तुम्ही जा' त्यावर प्रियकाने शशांकला टॅक करत लिहलं की, 'आपण सगळ्यांचं मनोरंजन करु' सध्या सोशल मीडियावर शंशाकने शेअर केलेला व्हिडिओ व्हायरल होतोय..बिग बॉसच्या घरातून बाहेर येताच राधा पाटील पलटली? आता म्हणते, 'तो माझा पास्ट होता' व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.