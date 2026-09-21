‘अपशब्द वापरण्यापेक्षा…’ शशांक केतकर ट्रोलर्सवर भडकला? उत्तर देत म्हणाला...आधी मी काय म्हणतोय ते...'

SHASHANK KETKAR REACTS TO TROLLS AFTER GANPATI VISARJAN VIDEO: मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता शशांक केतकर नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहतो. सोशल मीडियावर तो नेहमीच सामाजिक समस्या, खड्डे, नागरिकांच्या समस्या उघडपणे मांडताना पहायला मिळतो. अशातच त्याने भांडुप इथं रस्त्यावर पडलेल्या फ्लेक्सचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता. परंतु त्याच्या पोस्टमुळे त्याला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान आता शंशाकने स्पष्ट शब्दात टिका करणाऱ्यांना सुनावलंय. .शंशाक केतकरने त्यांच्या स्टोरीमध्ये १० मुद्दे मांडलेत. त्यात पोस्टमध्ये काय म्हणायचं होतं? हे त्याने स्पष्ट केलंय. सुरुवातीला त्याने कोणत्याही सणांना विरोध नसल्याचं म्हटलं. तसंच मी एक कट्टर हिंदू आणि देशभक्त असल्याचं म्हणत त्याने पोस्टची सुरुवात केली. .यावर तो म्हणाला, 'अपशब्द वापरून रिअॅक्ट होण्यापेक्षा, एकदा मी काय म्हणतो त्याचा विचार करा. ढोल ताशा वाजवणे ही कला आहे. मी कलेच्या विरोधात नाही. परंतु कोणत्याही परंपरेचा आपल्याला नागरिक म्हणून त्रास नको या विचाराचा मी आहे. निदान पुढच्या पिढीनं तरी सगळे नियम पाळून जगायचा प्रयत्न केला तर सकारात्मक बदल होऊ शकतो. सरकारानं फक्त आश्वासनं न देता नियम, सक्ती आणि अंमलबजावणी करणं देखील गरजेचं आहे. तसंच देशाचं प्रामाणिक नागरिक म्हणून पालन करणं ही सुद्धा आपलीच जबाबदारी आहे' असं तो पोस्टमध्ये म्हटलंय. .तसंच त्याने काही दिवसांपूर्वी गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यात त्याने विसर्जनाच्या मिरवणुकीत आयटम सॉग्स वाजत असल्यानं नाराजीही व्यक्त केलीय. 'गणपती निघालेत याचा त्यांना आनंद होतोय का? अशी गाणी दु:खात वाजवज नाहीत' असं म्हणत त्याने विसर्जनाच्या गाण्यावर मत व्यक्त केलं होतं. .‘महाभारत’चा भीम 'सौरव गुर्जर'वर गंभीर आरोप; महिलेला लग्नाचे आमिष दाखवून जाळ्यात ओढलं, पोलिसांनी केली अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.