शत्रुघ्न सिन्हा Vs जया बच्चन! 'तुम्ही खुप चांगल्या पँन्ट, शर्ट घालतात, मला फार आवडतात' अभिनेत्याचं वक्तव्य चर्चेत

Shatrughan Sinha Indirectly Responds to Jaya Bachchan: अभिनेत्री जया बच्चन गेल्या काही दिवसापासून चर्चेत आहे. काही दिवसापूर्वी जया बच्चन यांनी पापाराझींवर केलेलं वक्तव्य चर्चेत आलं होतं. त्यानंतर त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. तसंच त्यांना बायकॉटही करण्याचा निर्णय पापाराझींनी घेतला. एका कार्यक्रमादरम्यान जया बच्चन यांनी पापाराझींच्या कपड्यांवर वाईट कमेंट्स करत 'मला ती लोकं अजिबात आवडत नसल्याचं' म्हटलं होतं. जया बच्चन यांच्या या वक्तव्यावरून त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं..दरम्यान आता बॉलिवूड अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांनी जया बच्चन यांच्या वक्तव्यावर टीका केलीय. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी जया बच्चन यांचं नाव न घेता पापाराझींचं आणि त्यांच्या स्टाईलचं कौतूक केलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर शत्रुघ्न यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .कार्यक्रमात बोलताना जया बच्चन यांचं नाव न घेता शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले, 'तुम्ही सगळे खुप चांगले लोक आहात. तुम्ही दिसता सुद्धा खुप चांगले. तुमची पँट देखील चांगली आहे. आणि शर्ट सुद्धा तुम्ही चांगेलच घालतात.' त्यांच्या या वक्तव्यावरून कळतय की, त्यांनी जया बच्चन यांनी पापाराझींवर केलेल्या कमेंट्सला उत्तर दिलय. .सध्या सोशल मीडियावर शत्रुघ्न सिन्हा यांचं मोठ्या प्रमाणात कौतूक होतय. अनेकांनी कमेंट करत शत्रुघ्न सिन्हाच्या साधेपणाचं आणि डाऊन टू अर्थ वागण्याचं कौतूक केलय. 'इतका मोठा अभिनेता असूनही सर्वांचं आणि पापाराझींचं कौतूक करतो भारी...' असं अनेकजण व्हिडिओमध्ये म्हणताना पहायला मिळताय. .काय होतं प्रकरण?एका कार्यक्रमात जया बच्चन यांना पापाराझींसोबत नातं कसं होतं? असं विचारण्यात आलं. यावर त्यांनी 'बाहेर उभे असलेले घाणेरडी पँट घातलेले विचित्र लोक मोबाईल घेऊन प्रायव्हसी खराब करतात.' असं म्हटलं होतं. यावेळी बोलताना त्यांनी पापाराझींवर संतापही व्यक्त केला होता.