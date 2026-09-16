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‘आज मुश्किल से बचे...’ शहनाज गिल बसलेलं विमान हवेत जोरात हलू लागलं, अभिनेत्री प्रचंड घाबरली, Viral Video

SHEHNAAZ GILL SCARED DURING FLIGHT TURBULENCE VIRAL VIDEO:अभिनेत्री शहनाज गिलच्या फ्लाइटमधील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. शहनाज प्रवास करत असलेल्या विमानाला हवेत टर्बुलन्सचा सामना करावा लागला.
SHEHNAAZ GILL video

SHEHNAAZ GILL video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHEHNAAZ GILL FLIGHT TURBULENCE VIRAL VIDEO AND SAFE LANDING: अभिनेत्री शहनाज गिल हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिचा साधेपणा चाहत्यांना प्रचंड आवडतो. शहनाज सोशल मीडियावरून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. तिचे दैनंदिन अपडेट्स ती चाहत्यांना देत असते. अशातच आता तिने एक व्हिडिओ शेअर केला. तिचा व्हिडिओ पाहून चाहत्यांना तिची काळजी वाटू लागली होती. ती बसलेल्या विमानात बिघाड झाल्यानं ती घाबरली होती.

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