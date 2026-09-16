‘आज मुश्किल से बचे...’ शहनाज गिल बसलेलं विमान हवेत जोरात हलू लागलं, अभिनेत्री प्रचंड घाबरली, Viral Video

SHEHNAAZ GILL FLIGHT TURBULENCE VIRAL VIDEO AND SAFE LANDING: अभिनेत्री शहनाज गिल हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिचा साधेपणा चाहत्यांना प्रचंड आवडतो. शहनाज सोशल मीडियावरून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. तिचे दैनंदिन अपडेट्स ती चाहत्यांना देत असते. अशातच आता तिने एक व्हिडिओ शेअर केला. तिचा व्हिडिओ पाहून चाहत्यांना तिची काळजी वाटू लागली होती. ती बसलेल्या विमानात बिघाड झाल्यानं ती घाबरली होती. .शहनाजने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर फ्लाइटमधील या अनुभवाचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. व्हिडीओमध्ये विमानात टर्बुलन्सदरम्यानची परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. विमान अचानक हलू लागल्यानंतर शहनाज सतत ‘वाहेगुरू-वाहेगुरू’ असा जप करत होती. जेव्हा विमान लॅण्ड झालं तेव्हा तिने गणपती बाप्पांच्या जोरदार घोषणा दिल्या. .या अनुभवामुळे शहनाज काहीशी घाबरल्याचं तिच्या व्हिडीओवरून जाणवत आहे. व्हिडीओ शेअर करताना तिने लिहिलं, ‘‘आज मुश्किल से बचे...’ आम्ही सुरक्षित लँड करू शकलो, यासाठी खूप आभारी आहे. धन्यवाद वाहेगुरू.’ तिच्या असं कॅप्शन देत चाहत्यांना घडलेल्या प्रकाराबद्दल सांगितलं. व्हिडिओ पाहून चाहत्यांनी तिच्याबद्दल काळजी व्यक्त केली. अनेकांनी तिला तब्येतीबाबत प्रश्न विचारले. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..शहनाज गिलला ‘बिग बॉस 13’ या रिअॅलिटी शोमधून देशभरात मोठी लोकप्रियता मिळाली. शोमधील तिचा बिनधास्त आणि मजेशीर अंदाज प्रेक्षकांना चांगलाच भावला. त्यानंतर शहनाजने अभिनय आणि गायनाच्या क्षेत्रातही आपली ओळख निर्माण केली. हिंदीसह पंजाबी सिनेमांमध्ये तिची क्रेझ प्रचंड आहे. चाहत्यांना तिचा साधेपणा नेहमीच भावतो..'अरे असं कसं!' बाप्पांसमोर सलमान खानने फिरवली उलटी आरती, बहिण अर्पिताने इशाऱ्यातच केलं करेक्ट!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.