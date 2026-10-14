“पप्पा, मला जायचं नाहीये…” मुलाच्या शेवटच्या शब्दांची आठवण सांगताना शेखर सुमन झाले भावुक

SHEKHAR SUMAN FINANCIAL STRUGGLES AFTER SON ILLNESS: काही ना काही कारणांनी प्रत्येक कलाकार चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय बनत असतो. सध्या अभिनेते शेखर सुमन देखील सगळ्यांच्या चर्चेचा विषय बनले आहेत. नुकत्याच ‘द लल्लनटॉप’ या चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीक अभिनेते शेखर सुमन यांनी त्यांचा ११ वर्षांचा मुलगा आयुष याच्या निधनाच्या आठवणी सांगितल्या आहेत. मुलाच्या आजारपणात आणि त्याच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये कुटुंबाला कोणत्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला, याबद्दल त्यांनी मन मोकळं केलं. .मुलाच्या आजारपणात शेखर सुमन यांच्यावर कोसळलं दु:ख‘द लल्लनटॉप’ला दिलेल्या मुलाखतीत शेखर सुमन यांनी सांगितलं की, आयुषला गंभीर आणि बरा न होणारा आजार असल्याचं समजलं, तेव्हा त्यांच्या हातात कामही नव्हतं. एकीकडे मुलाच्या आजारपणाची चिंता होती, तर दुसरीकडे कुटुंबाचा खर्च कसा भागवायचा, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता..त्या काळात त्यांची कमाईही फारशी नव्हती. अशा परिस्थितीत नातेवाइकांकडून आर्थिक मदत घ्यायची त्यांची इच्छा नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर मानसिक आणि आर्थिक ताण आणखी वाढला होता.या कठीण काळाबद्दल बोलताना शेखर सुमन म्हणाले की, मुलाला गंभीर आजार असल्याचं समजल्यावर ते पूर्णपणे खचून गेले होते. आयुष्यात आता काहीच उरलं नाही, असं त्यांना वाटू लागलं होतं. इतक्या अडचणी असूनही त्यांना सुरुवातीला टेलिव्हिजनवर काम करण्याची इच्छा नव्हती..११ वर्षांच्या आयुषचं १९९५ मध्ये निधन‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, आयुषला एंडोमायोकार्डियल फायब्रोसिस (Endomyocardial Fibrosis) हा दुर्मीळ आणि बरा न होणारा हृदयाचा आजार होता. या आजारामुळे १९९५ मध्ये वयाच्या अवघ्या ११व्या वर्षी त्याचं निधन झालं.मुलाला गमावण्याचं दु:ख आणि त्या काळातील आर्थिक अडचणी या दोन्ही गोष्टींना शेखर सुमन यांना सामोरं जावं लागलं. त्यांच्या आयुष्यातील हा काळ अत्यंत कठीण होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.