'लाल लाल कलरची बांगडी...'नऊवारी साडी अन् मराठमोळा लूक, शिल्पा शेट्टीचा डान्स पाहिलात का? Viral Video

SHILPA SHETTY DANCES TO LAL LAL COLORCHI BANGDI VIRAL VIDEO: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हिच्या घरी दीड दिवसाचे गणपती विराजमान असतात. अशातच शिल्पाने वाजत-गाजत बाप्पााला निरोप दिलाय. यावेळी शिल्पाने पारंपारिक मराठमोळा लूक केला होता. नऊवारी साडी नेसून तिने मराठी गाण्यांवर जबरदस्त ठेका धरला. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. . ‘महेश व्हिडीओ जर्नलिस्ट’ या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून शिल्पाचा एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय. या व्हिडिओमध्ये शिल्पा कुटुंबासोबत गणपती विसर्जन मिरवणुकीत नाचत असल्याचं पहायला मिळालं. तसंच तिने यावेळी मराठमोळा पारंपारिक लूक केला होता. ‘लाल कलरची बांगडी’ या गाण्यावर तिने हटके अंदाजात डान्स सुद्धा केलाय. .शिल्पा शेट्टीसोबत पती राज कुंद्रा आणि तिची मुले उपस्थित होती. मिरवणुकीत सुरुवातील तिने मुलगा वियानसोबत डान्स केला. त्यानंतर काही पापाराझी सुद्धा तिच्यासोबत डान्स करायला सहभागी झाले. त्यानंतर तिने लाल लाल कलरची बांगडी या गाण्यावर हटके अंदाजात नृत्य सादर केला. तिचा उत्साह पाहून चाहत्यांनी तिचं कौतूक केलय. .यावेळी शिल्पाने पिवळ्या रंगाची नववारी त्यावर गुलाबी पैठणीच्या काठ असलेली साडी नेसली होती. तसंच कंबरपट्ट्यासह पारंपारिक दागिन्यांचा लूक केला होता. सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी तिच्या लूक आणि डान्सचं कौतूक केलय. सोशल मीडियावर तिच्या डान्सचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होताना पहायला मिळताय. .व्हायरल होण्यासाठी काहीही? भारती सिंग सांगितल्या विनोदाच्या मर्यादा, म्हणाली...‘माझी आईसुद्धा पाहणार...’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.