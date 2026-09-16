Premier

'लाल लाल कलरची बांगडी...'नऊवारी साडी अन् मराठमोळा लूक, शिल्पा शेट्टीचा डान्स पाहिलात का? Viral Video

SHILPA SHETTY GANPATI VISARJAN DANCE IN NAVARI SAREE: बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या घरच्या गणपतीला वाजत-गाजत निरोप देण्यात आला. गणपती विसर्जन मिरवणुकीत शिल्पाने खास मराठमोळा लूक केला होता.
SHILPA SHETTY GANPATI VISARJAN DANCE VIDEO

SHILPA SHETTY GANPATI VISARJAN DANCE VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHILPA SHETTY DANCES TO LAL LAL COLORCHI BANGDI VIRAL VIDEO: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हिच्या घरी दीड दिवसाचे गणपती विराजमान असतात. अशातच शिल्पाने वाजत-गाजत बाप्पााला निरोप दिलाय. यावेळी शिल्पाने पारंपारिक मराठमोळा लूक केला होता. नऊवारी साडी नेसून तिने मराठी गाण्यांवर जबरदस्त ठेका धरला. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

Loading content, please wait...
viral
dance
shilpa shetty
Ganesh Chaturthi
viral video
viral post
viral video Mumbai
Marathi News Esakal
www.esakal.com