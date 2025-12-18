Shilpa Shetty Latest News : शिल्पा शेट्टीच्या अडचणी वाढल्या! , आता मुंबईतील घरावरही 'आयकर' विभागाची छापेमारी

Premier

Shilpa Shetty's Mumbai home raided by Income Tax department : सध्या शिल्पा शेट्टी किंवा तिच्या कुटुंबाकडून कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही.
Income Tax raid at Shilpa Shetty’s Mumbai home : बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या अडचणी वाढतच आहेत. आता तिच्या मुंबईतील घरी आज(गुरुवार) आयकर विभागाने छापा टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. तिच्या बास्टियन रेस्टॉरंटशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि कथित कर अनियमिततेच्या चौकशीचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात येत आहे.

हॉटेल व्यवसायातील गुंतवणूक, उत्पन्न आणि कर भरण्यात अनियमितता असल्याचा आयकर विभागाला संशय आहे. सध्या शिल्पा शेट्टी किंवा तिच्या कुटुंबाकडून कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कारवाई स्पष्ट होईल.

 प्राप्त माहितीनुसार, सकाळपासूनच शिल्पा शेट्टीच्या घरी आणि संबंधित ठिकाणी आयकर विभागाच्या विविध पथकांनी छापा टाकून कागदपत्रांची तपासणी केली आहे. याशिवाय मुंबई व्यतिरिक्त, बंगळुरूमध्येही छापे टाकण्यात आले आहेत, जिथे रेस्टॉरंट आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या आर्थिक नोंदींची तपासणी केली जात आहे.

बुधवारी बंगळुरू पोलिसांनी बास्टियनसह दोन रेस्टॉरंट्सविरुद्ध निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ सुरू राहिल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता. तर बास्टियन गार्डन सिटी रेस्टॉरंटमध्ये शिल्पा शेट्टीची ५० टक्के हिस्सेदारी असल्याची माहिती आहे.

