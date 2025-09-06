'दारू-सिगरेट पीते', शिल्पा शेट्टीबद्दल सासऱ्यांची धक्कादायक वक्तव्य, राज कुंद्राचा खुलासा

1 शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राला फसवणुकीच्या आरोपात नोटीस आली आहे.2 राजने सांगितलं की वडिलांना अभिनेत्रीशी लग्नाची कल्पना सुरुवातीला मान्य नव्हती.3 शिल्पाला भेटल्यानंतर सासरच्यांनी तिला कुटुंबात मनापासून स्वीकारलं..बॉलीवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा यांचं नातं अनेकदा चर्चेत आलंय. अशातच आता शिल्पा आणि राज कुंद्रा यांना फसवणुकीच्या आरोपाखाली नोटीस जारी करण्यात आली आहे. सध्या त्याची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगतीय. तसंच सध्या राज कुंद्रा आपल्या पंजाबी चित्रपट 'मेहर'च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त असून या निमित्ताने त्यांनी त्यांच्या लग्नाशी संबंधित एक खास किस्सा उघड केलाय..फराह खानच्या लेटेस्ट व्लॉगमध्ये बोलताना राज कुंद्राने म्हणाले की, 'शिल्पा शेट्टीला पाहताच मला पहिल्याच नजरेत प्रेम झालं. मात्र जेव्हा मी आपल्या वडिलांना सांगितलं की, ते एका अभिनेत्रीला घराची सून बनवणार आहेत, तेव्हा त्यांना हा निर्णय आवडला नव्हता.'.राज कुंद्रा म्हणाले, “बाबांनी मला म्हटलं होतं, 'काय यार, अभिनेत्रीशी लग्न करणार? दारू पीते, सिगारेट पीते.' पण त्यानंतर राजने कुटुंबाला शिल्पाशी भेट घडवून आणण्याचा सल्ला दिला. जेव्हा राजच्या कुटुंबियांची शिल्पाशी भेट झाली, तेव्हा त्यांचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला..राजने हसत सांगितलं, 'ते शिल्पाला भेटले आणि मग मला म्हणाले, ‘तू बाजूला हो, आता आम्हाला तिच्यासोबत राहू दे.' शिल्पानेही या गोष्टीला दुजोरा देत सांगितलं की, 'माझे सासरचे लोक मला राजपेक्षा जास्त प्रेम करतात.'.शिल्पा-राजची प्रेमकहाणीराज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीची पहिली भेट 2007 मध्ये झाली होती. त्यानंतर दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडले. 22 नोव्हेंबर 2009 रोजी त्यांनी विवाह केला. 2012 मध्ये त्यांना मुलगा झाला, तर 2020 मध्ये सरोगसीच्या माध्यमातून त्यांनी मुलीचे स्वागत केले. .FAQs.शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांना कोणत्या प्रकरणात नोटीस आली आहे?फसवणुकीच्या आरोपाखाली त्यांना नोटीस देण्यात आली आहे..राज कुंद्राने शिल्पाबद्दल कोणता खुलासा केला?त्याने सांगितलं की वडिलांना अभिनेत्रीशी लग्नाची कल्पना सुरुवातीला मान्य नव्हती..राज कुंद्राच्या वडिलांची शिल्पाबद्दल पहिली प्रतिक्रिया काय होती?ते म्हणाले होते, “अभिनेत्री दारू पीते, सिगारेट पीते.” .10,000 कोटींच्या मालकाची बायको, परंतु अभिनेत्री राहिली गटारीशेजारच्या झोपडीत, कारण ऐकून थक्क व्हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.