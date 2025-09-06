Premier

'दारू-सिगरेट पीते', शिल्पा शेट्टीबद्दल सासऱ्यांची धक्कादायक वक्तव्य, राज कुंद्राचा खुलासा

Raj Kundra Says Father Opposed Marriage With Actress Shilpa Shetty:बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा यांना फसवणुकीच्या आरोपात नोटीस देण्यात आली आहे. दरम्यान, राजने आपल्या वडिलांचा शिल्पाशी लग्नावरचा सुरुवातीचा विरोध आणि त्यानंतर झालेला बदल याबद्दल किस्सा सांगितला.
Raj Kundra Says Father Opposed Marriage With Actress Shilpa Shetty

Raj Kundra Says Father Opposed Marriage With Actress Shilpa Shetty

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राला फसवणुकीच्या आरोपात नोटीस आली आहे.

2 राजने सांगितलं की वडिलांना अभिनेत्रीशी लग्नाची कल्पना सुरुवातीला मान्य नव्हती.

3 शिल्पाला भेटल्यानंतर सासरच्यांनी तिला कुटुंबात मनापासून स्वीकारलं.

Loading content, please wait...
Actor
actress
shilpa shetty
love story
raj kundra
Entertainment news
Celebrity

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com