"तिने माझ्या देवाला फुलं वाहिली म्हणून अल्ला आड आला नाही" मराठी अभिनेत्रीने सांगितला मुस्लिम मोलकरणीचा किस्सा

Entertainment News : सध्या हिंदू मुस्लिम वाद हा चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. पण तरीही काही ठिकाणी सर्वधर्मसमभावाची उत्तम उदाहरणं पाहायला मिळतात. अनेक धार्मिक ठिकाणी विविध धर्म पंथाचे लोक दर्शनासाठी जातात. अशाच सामाजिक सलोख्याचं एक आगळंवेगळं उदाहरण मराठी अभिनेत्रीने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत शेअर केलं. .मराठी अभिनेत्री अनुपमा ताकमोगे यांनी मज्जा पिंकला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचा अनुभव शेअर केला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. ."माझ्याकडे काम करणारी बाई जी आहे ती मुस्लिम आहे. ती जवळपास बारा वर्षं माझ्याकडे काम करते. तिच्याकडे माझ्या घराची चावी असते. मला ती असल्यावर काहीही टेन्शन नसतं. मी नसताना ती माझं घर सांभाळते . एकदा असं झालं की मी शूटिंगला निघालेले. लिफ्टमधून उतरत असताना ती मला खाली भेटली. ती माझ्याकडे दुपारी 2-3 वाजता येते. माझी चावी शेजारी असते. तिथून घेऊन ती घरात काम करते. तेव्हा मी पटकन तिला म्हटलं की "अरे सीमा यार आज इतनी फुल आये है गोकर्णको लेकिन मेरे पास टाइम नही है की मै वो तोडके भगवान को चढावू और जाऊ तू प्लीज मेरा एक काम करना... मैने दिया लगा दिया है तू सिर्फ फुल चढाके चली जा." "."मी कुठल्या धुंदीत होते मला कळलं नाही पण मी हे सांगून मोकळी झाले आणि नंतर माझ्या लक्षात आलं. माझ्या मनात आलं की हे तिला आवडेल का? कारण आपल्या डोक्यात असतं की ती मुस्लिम आहे मग तिला हे करायला आवडेल का वगैरे वगैरे... बघू जर वाहिले तर वाहिले... असं म्हणून मी माझ्या शूटिंगला निघून गेले. रात्री 11 ला घरी आले तेव्हा पाहिलं की माझ्या देवाला फुलं वाहिलेली होती. माझ्या देवाला फुलं वाहताना तिचा अल्ला कुठे आड आला नाही. आणि तिला माझ्या देवाला फुलं वाहशील का असं सांगताना माझा गणपती बाप्पा रागावला तर.... असा विचारही माझ्या मनातला आला नाही. माझ्या मते हीच अध्यात्मिकता आहे." असं त्या म्हणाल्या..अनुपमा सध्या पुरुष नाटकात काम करत आहेत. याशिवाय त्यांनी अशोक मा. मा. या मालिकेतही नुकतंच काम केलं होतं..आपला सुरज लवकरच बाबा होणार! आत्या जान्हवी किल्लेकरने चोरओटीचा व्हिडिओ शेअर करत दिली गुडन्युज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.