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"तिने माझ्या देवाला फुलं वाहिली म्हणून अल्ला आड आला नाही" मराठी अभिनेत्रीने सांगितला मुस्लिम मोलकरणीचा किस्सा

Marathi Actress Shared Muslim Maid Experience : हिंदू-मुस्लिम वादाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी अभिनेत्रीने तिच्याकडे असलेल्या मुस्लिम मोलकरणीचा किस्सा सांगितला आहे. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया.
Marathi Actress Shared Muslim Maid Experience

Marathi Actress Shared Muslim Maid Experience

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : सध्या हिंदू मुस्लिम वाद हा चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. पण तरीही काही ठिकाणी सर्वधर्मसमभावाची उत्तम उदाहरणं पाहायला मिळतात. अनेक धार्मिक ठिकाणी विविध धर्म पंथाचे लोक दर्शनासाठी जातात. अशाच सामाजिक सलोख्याचं एक आगळंवेगळं उदाहरण मराठी अभिनेत्रीने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत शेअर केलं.

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