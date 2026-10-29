‘बिखरेगा जलवा’! म्हणत श्रद्धा कपूरने 'ईठा' सिनेमातील क्लिप केली शेअर! नाना पाटेकरांची सुद्धा महत्त्वाची भूमिका?

LAXMAN UTEKAR DIRECTED EETHA STARRING SHRADDHA KAPOOR: मराठी लोककलेच्या इतिहासातील तमाशा आणि लावणीसम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर यांचं आयुष्य आता मोठ्या पडद्यावर उलगडणार आहे. अभिनेत्री श्रद्धा कपूरची प्रमुख भूमिका असलेल्या 'ईठा' या चरित्रपटाचा ट्रेलर ३० ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट आता ४ डिसेंबरला चित्रपटगृहांत दाखल होणार आहे. लक्ष्मण उतेकर यांनी 'ईठा'चं दिग्दर्शन केलं आहे.. दिनेश विजन, लक्ष्मण उतेकर आणि करिश्मा शर्मा हे या चित्रपटाचे निर्माते आहेत. मॅडॉक फिल्म्स आणि कठपुतली क्रिएशन्स या बॅनरखाली चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. पटकथा क्षितिज पटवर्धन यांनी लिहिली असून, संगीताची जबाबदारी अजय-अतुल यांनी सांभाळली आहे. श्रद्धासोबत रणदीप हुड्डा, मोहम्मद झीशान अय्युब, अनंत जोशी, सिद्धार्थ जाधव, अक्षरा सिंह, उल्का गुप्ता आणि दिवंगत अभिनेते नाना पाटेकर हे कलाकारही चित्रपटात दिसणार आहेत..दरम्यान श्रद्धा कपूरने चित्रपटाची एक छोटीशी झलक शेअर केली आहे. या व्हिडीओमध्ये मोठ्या गोलाकार मोकळ्या जागेत जमलेली गर्दी दिसते. अनेकांच्या हातात लहान दिवे किंवा मेणबत्त्या असल्याचं पाहायला मिळतं. यानंतर स्क्रीनवर ‘बिखरेगा जलवा’ आणि ‘इस शुक्रवार’ असे शब्द झळकतात. या झलकमुळे चित्रपटाच्या ट्रेलरबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे..श्रद्धाने ही झलक शेअर करताना ‘बिखरेगा जलवा इस शुक्रवार’ असं म्हटलं आहे. तसेच ‘ईथा’चा ट्रेलर शुक्रवारी प्रदर्शित होणार असल्याचंही स्पष्ट केलं आहे..श्रद्धा कपूरच्या या आगामी चित्रपटात नेमकी कोणती झलक पाहायला मिळणार आणि तिची भूमिका कशी असेल, हे ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर स्पष्ट होईल. त्यामुळे आता चाहत्यांचं लक्ष शुक्रवारकडे लागलं आहे..‘सनई चौघडे’ फेम राज हंचनाळेच्या घरी लक्ष्मीचं आगमन! लेकीच्या जन्मानंतर बायकोसाठी लिहिली भावुक पोस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.