'ये सिर्फ कपड़ा नहीं, अभिमान है'; श्रद्धा कपूरच्या 'ईठा'चा ट्रेलर प्रदर्शित, विठाबाईंच्या भूमिकेतील लूक पाहून चाहते थक्क!

EETHA TRAILER FEATURING SHRADDHA KAPOOR AND RANDEEP HOODA: आज दादरच्या प्लाझा सिनेमागृहात कलाप्रेमींची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. निमित्त होतं महाराष्ट्राची शान आणि लावणीसम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर यांच्या आयुष्यावर आधारित 'ईठा' या आगामी चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँचचं! ट्रेलर पाहण्यासाठी सकाळपासूनच मीडियाने प्लाझा सिनेमागृहाबाहेर गर्दी केली होती. मराठमोळ्या पथकाच्या गजरात आणि लावणीच्या ठेक्यावर चित्रपटातील कलाकारांनी कार्यक्रमस्थळी दमदार एन्ट्री केली. मात्र, सगळ्यांच्या नजरा लागल्या होत्या त्या ईठाकडे! .अर्थात, विठाबाईंची भूमिका साकारणाऱ्या श्रद्धा कपूरच्या एन्ट्रीकडे. श्रद्धा कपूरच्या आगमनाने उपस्थितांचा उत्साह आणखी वाढला.शिट्ट्या, टाळ्या आणि जल्लोषाच्या वातावरणात ईठा'चा भव्य ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला. मॅडॉक फिल्म्स आणि कठपुतली क्रिएशन्स निर्मित ईठा हा चित्रपट महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोककलेचा वारसा आणि लावणीच्या पारंपरिक कलाविश्वाची ओळख करून देणारा म्युझिकल ड्रामा आहे. सत्य घटनांपासून प्रेरित असलेल्या या चित्रपटातून एका जिद्दी महिलेचा प्रवास उलगडणार आहे. .समाजातील आव्हाने, बंधने आणि अपेक्षांचा सामना करत स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी तिने केलेला संघर्ष या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटात महाराष्ट्राची लोकप्रिय लोककला असलेल्या लावणीला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. लावणीचा ठेका, अदाकारी, नृत्याची ऊर्जा आणि रंगमंचावरील भव्य सादरीकरण यांची झलक ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळते. त्याचबरोबर पारंपरिक वेशभूषा, भव्य सेट्स आणि त्या काळाचे बारकाईने केलेले चित्रण यामुळे चित्रपटाला एक वेगळी दृश्यात्मक उंची मिळाली आहे. लावणी कलाकारांना आपल्या कलेसोबतच सामाजिक अडथळ्यांचाही सामना करावा लागत होता, हेही ट्रेलरमधील काही प्रसंगांतून अधोरेखित होते. त्यामुळे 'ईठा' केवळ एका कलावंताची गोष्ट न राहता तिच्या संघर्षाची, महत्त्वाकांक्षेची आणि आत्मसन्मानाची कहाणी ठरणार आहे..या चित्रपटाचे दिग्दर्शन लक्ष्मण उतेकर यांनी केले असून, पटकथा लेखनाची जबाबदारी क्षितिज पटवर्धन यांनी सांभाळली आहे. दिनेश विजान, लक्ष्मण उतेकर आणि करिश्मा शर्मा यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. मॅडॉक फिल्म्स आणि कठपुतली क्रिएशन्स या निर्मिती संस्थांच्या बॅनरखाली हा चित्रपट साकारण्यात आला आहे.चित्रपटाच्या संगीताची जबाबदारी लोकप्रिय संगीतकार जोडी अजय-अतुल यांनी सांभाळली आहे, तर नृत्यदिग्दर्शन वैभवी मर्चंट यांनी केले आहे. त्यामुळे लावणीच्या तालावर आधारित भव्य नृत्याविष्कार आणि दमदार संगीताची मेजवानी प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. .श्रद्धा कपूरसोबतच रणदीप हुड्डा, मोहम्मद झीशान अय्यूब, अनंत जोशी, सिद्धार्थ जाधव, दिवंगत अभिनेते नाना पाटेकर आणि उल्का गुप्ता हे कलाकारही चित्रपटात महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. विशेषतः रणदीप हुड्डा यांचा मर्चंट या व्यक्तिरेखेतील लूक लक्ष वेधून घेतो..एकीकडे महाराष्ट्राच्या लोककलेचा समृद्ध वारसा, तर दुसरीकडे एका कर्तृत्ववान महिलेचा संघर्षमय प्रवास अशा दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा संगम 'ईठा'मध्ये पाहायला मिळणार आहे. लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित हा चित्रपट येत्या ४ डिसेंबर २०२६ रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे ..स्त्री २'च्या यशानंतर विठाबाई नारायणगावकर यांच्या भूमिकेसाठी श्रद्धाने पारंपरिक मराठमोळा लूक, नऊवारी साडी, नक्षीदार दागिने आणि लावणीच्या अदाकारीचा उत्तम मेळ साधल्याचे ट्रेलरमध्ये दिसते. आपल्या कलेवर अपार प्रेम करणारी, परिस्थितीपुढे कधीही हार न मानणारी आणि स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढणारी ईठा तिच्या अभिनयातून प्रभावीपणे समोर येते. 'ये सिर्फ कपड़ा नहीं, अभिमान है' हा तिच्या तोंडी असलेला संवाद विशेष लक्ष वेधून घेतो. नऊवारी साडी ही केवळ वेशभूषा नसून ती स्त्रीची ओळख, सन्मान आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक असल्याचा अर्थ या संवादातून व्यक्त होतो.."माझ्या जीवाला धोका" अभिजीत केळकर फेसबुक पोस्ट करत म्हणाला..."घरी आई-बायको अन् मुलं...".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.