Premier

'माझ्या हृदयाचे ठोके बंद झाले अन्...' श्रेयस तळपदेने सांगितला हार्ट अ‍ॅटक आल्यावर नेमकं काय घडलं?

SHREYAS TALPADE CARDIAC ARREST DURING FILM SHOOT: अभिनेता श्रेयस तळपदे यांनी ‘वेलकम टू द जंगल’च्या शूटिंगदरम्यान आलेल्या हार्ट अॅटक आणि कार्डियक अरेस्टचा धक्कादायक अनुभव शेअर केला.
SHREYAS TALPADE

SHREYAS TALPADE CARDIAC ARREST

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHREYAS TALPADE OPENS UP ABOUT NEAR DEATH EXPERIENCE: श्रेयस तळपदे हा मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. सध्या तो 'द इंडिया स्टोरी' या सिनेमामुळे चर्चेत आलाय. सार्वजनिक आरोग्य समस्या आणि तसंच अन्न भेसळ यावर आधारित हा सिनेमा असणार आहे. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत त्याने शूटिंगदरम्यान हृदयविकाराचा झटका आल्याचा किस्सा शेअर केलाय.

Loading content, please wait...
bollywood
Actor
heart attack
shreyas talpade
Entertainment news