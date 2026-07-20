SHREYAS TALPADE OPENS UP ABOUT NEAR DEATH EXPERIENCE: श्रेयस तळपदे हा मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. सध्या तो 'द इंडिया स्टोरी' या सिनेमामुळे चर्चेत आलाय. सार्वजनिक आरोग्य समस्या आणि तसंच अन्न भेसळ यावर आधारित हा सिनेमा असणार आहे. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत त्याने शूटिंगदरम्यान हृदयविकाराचा झटका आल्याचा किस्सा शेअर केलाय. .श्रेयस तळपदे 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमात पहायला मिळाला. परंतु सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यान श्रेयसला हार्ट अॅटक आला होता. सेटवरच त्याची प्रकृती खालावली होती. शुद्धीवर आल्यावर त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. कर्ली टेल्सला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांने तो प्रसंग शेअर केलाय. दुसरं आयुष्य मिळालं असल्याचंही तो मुलाखतीत बोलताना म्हणाला. .श्रेयस म्हणाला, 'तो काळ माझ्यासह कुटुंबासाठी फार धक्कादायक होता. मला आधी फक्त कामाची काळजी असायची. मी सतत मला काम करायचं असं म्हणत राहायचो. मी कुटुंबाला सुद्धा कमी वेळ द्यायचो. परंतु मी त्यावेळी मृत्यू जवळून पाहिला. माझे हृदयाचे ठोके १० मिनिटं थांबले होते. सिनेमात दाखवतात तसं सीपीआर दिला आणि इलेक्ट्रिल शॉक दिल्यानंतर ठोके पुन्हा सुरु झाले.'.श्रेयसने असाही खुलासा केला की, 'कार्डियक अरेस्ट त्यांच्या गाडीत आला होता, तेव्हा पत्नीनं त्याला रुग्णालयात नेलं तेव्हा त्याच्यावर सर्जरी करण्यात आली.'.अमिताभ बच्चन पुन्हा हॉटसीटवर! 'कौन बनेगा करोडपती १८'ची तारीख अखेर जाहीर, यावेळी 'सोचना पड़ेगा'ची नवी थीम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.