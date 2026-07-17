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'प्रत्येक दुसऱ्या घरात कॅन्सरचा रुग्ण'; श्रेयस तळपदे म्हणाला, 'आजची परिस्थिती भीषण झाली आहे'

SHREYAS TALPADE THE INDIA STORY MOVIE: 'द इंडिया स्टोरी' या आगामी चित्रपटातून अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि अभिनेत्री काजल अग्रवाल प्रथमच एकत्र स्क्रीन शेअर करत आहेत.अन्न भेसळ, वाढते कॅन्सरचे प्रमाण आणि ग्राहकांची जागरूकता या गंभीर विषयांवर आधारित हा चित्रपट आहे.
SHREYAS TALPADE THE INDIA STORY MOVIE

SHREYAS TALPADE THE INDIA STORY MOVIE

ESAKAL

सकाळ डिजिटल टीम
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FOOD ADULTERATION AWARENESS FILM: धकाधकीच्या जीवनशैली अन्न भेसळ आणि अन्नपदार्थांमुळे उद्भवणारे गंभीर आजार हा सध्या देशासमोरचा मोठा प्रश्न बनला आहे. याच विषयावर 'द इंडिया स्टोरी' हा चित्रपट २४ जुलै रोजी प्रदर्शित होत आहे. अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि दाक्षिणात्य अभिनेत्री काजल अग्रवाल या चित्रपटातून प्रथमच एकत्र झळकणार आहेत. दिग्दर्शक चेतन डीके आणि निर्मात सागर बी. शिंदे यांच्या या चित्रपटाचा उद्देश केवळ मनोरंजन नसून, अन्न भेसळीविरोधात जनजागृती करण्याचा आहे.

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