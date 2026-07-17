'प्रत्येक दुसऱ्या घरात कॅन्सरचा रुग्ण'; श्रेयस तळपदे म्हणाला, 'आजची परिस्थिती भीषण झाली आहे'

FOOD ADULTERATION AWARENESS FILM: धकाधकीच्या जीवनशैली अन्न भेसळ आणि अन्नपदार्थांमुळे उद्भवणारे गंभीर आजार हा सध्या देशासमोरचा मोठा प्रश्न बनला आहे. याच विषयावर 'द इंडिया स्टोरी' हा चित्रपट २४ जुलै रोजी प्रदर्शित होत आहे. अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि दाक्षिणात्य अभिनेत्री काजल अग्रवाल या चित्रपटातून प्रथमच एकत्र झळकणार आहेत. दिग्दर्शक चेतन डीके आणि निर्मात सागर बी. शिंदे यांच्या या चित्रपटाचा उद्देश केवळ मनोरंजन नसून, अन्न भेसळीविरोधात जनजागृती करण्याचा आहे..एका सामान्य कुटुंबाच्या आयुष्यात अन्नामुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर परिणामांवर भाष्य करत हा चित्रपट समाजासमोर अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित करणार आहे. चित्रपटात श्रेयस तळपदे कॅन्सरच्या निदानामुळे मोठा धक्का बसलेल्या एका वडिलांची भूमिका साकारत आहे. या भूमिकेबद्दल श्रेयस म्हणाला," या चित्रपटात आम्ही केवळ समस्या मांडली नाही, तर त्यामागची कारणं मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या चित्रपटात केवळ एका कुटुंबाची कथा मांडण्यात आलेली नाही, तर प्रत्येक भारतीयाच्या आयुष्याशी जोडलेला विषय तुम्हाला यात पाहायला मिळेल." .या चित्रपटाचा विषय का भावला? याबद्दल बोलताना श्रेयस म्हणाला, "८० च्या दशकात कॅन्सरसारखा आजार क्वचितच कानावर पडायचा; पण आज परिस्थिती इतकी भीषण झाली आहे की, प्रत्येक दुसऱ्या घरात या आजाराचे रुग्ण आढळतात. म्हणूनच या विषयावर चित्रपट करण्याचा निर्णय माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा होता." अभिनेत्री काजल अग्रवालसोबत पहिल्यांदाच स्क्रीन शेअर करण्याचा अनुभवही श्रेयस यांनी सांगितला. .त्यांनी सांगितले की काजल अत्यंत प्रोफेशनल अभिनेत्री आहे. इतक्या वर्षांचा अनुभव असूनही कामाप्रती असलेली तिची निष्ठा कौतुकास्पद आहे. जेव्हा तुमच्यासमोर एखादा सशक्त कलाकार असतो, तेव्हा तुमच्या कामाची उंची आपोआप वाढते. आम्ही या चित्रपटात वडील आणि मुलीच्या नात्याच्या पलीकडे जाऊन, दाम्पत्याची भूमिका निभावली असल्याचे सांगितले. चित्रपटाच्या आशयाबद्दल बोलताना श्रेयसने समाजाच्या निष्क्रियतेवरही भाष्य केले. .तो म्हणाला, "भेसळयुक्त दूध किंवा पनीर पकडल्याची बातमी वाचन आपण फक्त सोडून देतो, पण ती एक मोठी धोक्याची घंटा आहे. आज आपण गुन्हेगार आहोत, कारण हे सगळे समोर येऊनही आपण प्रश्न विचारीत नाही. हा चित्रपट प्रेक्षकांना प्रश्न विचारायला भाग पाडेल. केवळ सरकार किंवा यंत्रणांकडे बोट दाखवून चालणार नाही. ग्राहक म्हणून आपणही सजग राहणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. 'द इंडिया स्टोरी' ही त्याच जागृतीची सुरुवात ठरेल." चित्रपटातील क्लायमॅक्सबद्दलही श्रेयसने विशेष उल्लेख केला. हॉस्पिटलमध्ये चित्रित करण्यात आलेला शेवटचा प्रसंग अत्यंत भावनिक आणि अंगावर शहारे आणणारा असल्याचे सांगत त्याने हा सीन प्रेक्षकांना अंतर्मुख करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. आता चाहत्यांना त्याच्या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे..'आम्ही वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला' उर्मिला आणि आदिनाथ कोठारे यांचा घटस्फोट, पोस्ट शेअर करत म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.