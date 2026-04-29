'झोपडपट्टीत संपूर्ण बालपण गेल्यावर…' सिद्धार्थ जाधव जुन्या आठवणी सांगताना म्हणाला... लाइट सुरू ठेवण्यासाठी आम्ही

SIDDHARTH JADHAV SHARES EMOTIONAL CHILDHOOD MEMORIES: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ जाधव यानं मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतही स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. अशातच आता सिद्धार्थ जाधव मटका किंग या वेब सीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. त्याने त्याच्या करिअरची सुरुवात रंगभूमीपासून केली होती. २६ वर्षांच्या प्रवासात सिद्धार्थनं अनेक सिनेमांमध्ये काम केलय. आता सिद्धार्थचा मोठा चाहतावर्ग निर्माण झालाय. .दरम्यान अशातच सिद्धार्थने मॅशेबल इंडियाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याने आजवरच्या त्याच्या प्रवासाबद्दल तसंच कष्टातील दिवसाबद्दल सांगितलं आहे. सिद्धार्थ जाधव याचं बालपण झोपडपट्टीत गेलं. परंतु त्याने आई-वडिलांसाठी हक्काचं घर घ्यायंच असं स्वप्न पाहिलं होतं. मोठ्या जिद्दीनं त्याने ते स्वप्न पूर्ण केलय. .दरम्यान मुलाखतीत बोलताना सिद्धार्थ म्हणाला की, 'सुरुवातीला आम्ही झोपडपट्टीत राहायचो. त्यावेळी तिथं एक स्टेज होता. आमच्या वस्तीत कोणताही सण-वार मोठ्या उत्साहात साजरा केला जायचा. त्यावेळी आम्ही प्रोजेक्टरवर सिनेमे पाहायचो. गणपतीत ११ दिवस ११ सिनेमे असायचे. एकदिवस तेजाब सिनेमा सुरु असताना माधुरीच्या गाण्यावेळी सगळे डान्स करु लागले. त्यावेळी अनेक जण पैसे उडवू लागले. ती नाणी आम्ही गोळा कली. कारण तिकिटाचे पैसे वसूल होतील. कष्टात दिवस काढले तरी ती मजा काही वेगळीच होती.' .'जेव्हा सिनेमा लागायचा तेव्हा घरचे मला जागा पकडण्यासाठी पुढे पाठवायचे. रस्त्यावरचे दिवे असतात ते सुरु ठेवण्यासाठी आम्ही खांबावर चढायचो. परंतु आता सहज फोनवर सिनेमे पाहिले जातात. आता सगळंच बदललं आहे.' लहानपणी मला पोलिस व्हायचं होतं. वडिलांची इच्छा सुद्धा तिच होती. माझे मित्र पोलिसात भरती झाले होते.''दादारमध्ये घर घेण्याचं स्वप्न मी पाहिलं होतं. कारण त्याच ठिकाणी मी मोठा झालो. २६ वर्षांनी माझं स्वप्न पुर्ण झालय. दारावर वडिलांच्या नावाची पाटी लावलीय. बाबांना सुद्धा खूप आनंद झाला' अशा भावना सिद्धार्थ जाधवनं व्यक्त केलय.