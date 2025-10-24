क्रृर नजर, बदल्याची आग! सिद्धार्थ जाधवचा 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' सिनेमातील आक्राळ विक्राळ लूक व्हायरल

महेश मांजरेकरने दिग्दर्शित केलेल्या 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' चित्रपटाचं एक नवं पोस्टर पुन्हा चर्चेत आलं आहे. या पोस्टरमुळे प्रेक्षकाची सिनेमा पाहण्याची उत्सुकता वाढली आहे. या पोस्टरमध्ये प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ जाधवचा लूक समोर आलाय. सिद्धार्थच्या वाढदिवसानिमित्त त्याचा चित्रपटातील लूक प्रसिद्ध करण्यात आला. सिद्धार्थ जाधवने आतापर्यंत अनेक भूमिका साकारल्या परंतु हा त्याचा लूक पाहून प्रेक्षक चकित झालेत. .'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' सिनेमामध्ये सिद्धार्थ पोस्टरमध्ये क्रृर हावभाव, चेहऱ्यावर रक्ताचे डाक, बदला घेण्याची डोळ्यातील आग आणि आक्राळ विक्राळ रुपातील सिद्धार्थचा लूक दिसून येतोय. परंतु या लूकमध्ये तो कोणाची भूमिका साकारत आहे, हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. परंतु हे पोस्टर पाहून प्रेक्षकांना सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. .या भूमिकेबद्दल सांगताना सिद्धार्थ जाधव म्हणाला की, 'ही भूमिका माझ्या करिअरमधील सगळ्यात वेगळी भूमिका आहे. या पात्रामध्ये क्रुरता होणं गरजेचं होतं, आणि ते मी उतरवण्याचा प्रयत्न केलाय. माझ्या या लूकचं सगळं श्रेय महेश मांजरेकर सरांना जातं. त्यांनी मला एक फोटो पाठवला. त्यावर त्यांनी काम करुन माझा लूक तयार केला. जेव्हा तो फोटो माझ्याकडे आला. ते पाहून मी शॉक झालो. मी असा कसा दिसू शकतो? यावर मलाच प्रश्न पडला. मी याआधी अशी भूमिका कधी साकारली नव्हती. परंतु महेश सरांना माझ्यावर विश्वास दाखवला. आणि मी त्याला पुर्णपणे न्याय देण्याचा प्रयत्नही केलाय.'.दरम्यान 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' हा चित्रपट 31 ऑक्टोंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात सिद्धार्थ बोडके हा छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती. तसंच या चित्रपटात रोहित माने, नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी, सयाजी शिंदे, सिद्धार्थ जाधव यांचा एक वेगळा अभिनय प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. .KBC: गिट्टीखदानच्या मुलीने केबीसीत जिंकले २५ लाख रुपये १२ वर्षीय स्पृहा शिनखेडेच्या अद्भुत सामान्य ज्ञानाने ‘बिग बी’ ही प्रभावित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.