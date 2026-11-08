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Siddi Community Marathi Song Viral Video : आफ्रिकन लूक अन् अस्सल मराठी गावरान ठसका; माठावर ठेका धरत सिद्दी तरुणांनी गायले ‘हिरो होंडा’ गीत

Viral Video from Karnataka-Goa Border : ‘युगंधरा स्टुडिओज’ने शेअर केलेल्या या भन्नाट रीलवर लाइक्स व कमेंट्सचा वर्षाव; संस्कृतीच्या पलीकडे जाणारा हा अनोखा संगम पाहून नेटकरी झाले थक्क
This unique video of Siddi community youths viral on social media

This unique video of Siddi community youths viral on social media

Sakal

Vinayan
Updated on

सोशल मीडियाच्या जगात दररोज हजारो रिल्स आणि व्हिडिओ व्हायरल होत असतात, मात्र काही व्हिडिओ थेट लोकांच्या काळजाला हात घालतात किंवा आश्चर्याचा सुखद धक्का देतात. सध्या इंटरनेटवर असाच एक भन्नाट व्हिडिओ धुमाकूळ घालत आहे.

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