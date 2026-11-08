Siddi Community Marathi Song Viral Video : आफ्रिकन लूक अन् अस्सल मराठी गावरान ठसका; माठावर ठेका धरत सिद्दी तरुणांनी गायले ‘हिरो होंडा’ गीत

सोशल मीडियाच्या जगात दररोज हजारो रिल्स आणि व्हिडिओ व्हायरल होत असतात, मात्र काही व्हिडिओ थेट लोकांच्या काळजाला हात घालतात किंवा आश्चर्याचा सुखद धक्का देतात. सध्या इंटरनेटवर असाच एक भन्नाट व्हिडिओ धुमाकूळ घालत आहे. .हुबेहूब आफ्रिकन लूक असलेल्या काही तरुणांनी एका झोपडीबाहेर बसून थेट अस्सल मराठी लोकगीत गायले असून, सोबतच पारंपरिक मातीच्या माठावर अप्रतिम ठेका धरला आहे. हा अनोखा अंदाज पाहून संपूर्ण महाराष्ट्रातील नेटकरी अक्षरशः थक्क झाले आहेत..Tukaram Munde Midnight Raid and First Posting Revelations : आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; २००७ मधील पहिल्याच पोस्टिंगच्या वेळी मध्यरात्रीच्या धाडीचा थरारक किस्सा अन् 'त्या' फोन कॉलबद्दल केला खुलासा.मातीच्या माठावर तबल्यासारखी थाप आणि अस्सल मराठी सूर!व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये काही तरुण ग्रामीण भागातील घराबाहेर बसलेले दिसत आहेत. त्यातील एका तरुणाने समोर ठेवलेल्या मोठ्या मातीच्या माठावर (घड्यावर) दोन्ही हातांनी असा काही ठेका धरला आहे की भल्याभल्या वादकांनाही त्याचा हेवा वाटावा. त्या तालावर बाकीचे तरुण टाळ्या वाजवत अत्यंत खटकेबाज आणि गावरान उच्चारात :"मामा हुंडा नको मला, पण तिला फिरवायला हिरो होंडा द्या..."हे लोकप्रिय मराठी गाणे मोठ्या उत्साहात आणि ठसक्यात गाताना दिसत आहेत. चेहऱ्यावरचे अस्सल मराठी भाव आणि ठेक्याला दिलेली दाद यामुळे हा व्हिडिओ पाहताक्षणी खिळवून ठेवतो..'युगंधरा स्टुडिओज'कडून शेअर; लाखोंच्या घरात व्ह्यूज!हा रील व्हिडिओ 'युगंधरा स्टुडिओज' आणि 'कार्तिक भट' यांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून शेअर करण्यात आला आहे. जंगलाच्या कुशीतील निसर्गरम्य जीवन आणि पारंपरिक जीवनशैली टिपताना हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद करण्यात आला. व्हिडिओ अपलोड होताच काही तासांतच याला ३ लाखांहून अधिक लाईक्स आणि हजारो कमेंट्स मिळाल्या आहेत. 'अस्सल मराठी मातीचा गोडवा सातासमुद्रापार पोहोचला', अशा प्रतिक्रिया नेटकरी देत आहेत..Emotional Post by Saira Banu : "दिवाळीच्या प्रकाशात एक वेगळीच जादू असते, आमची फोटो काढण्याची होती परंपरा"; पाली हिलच्या बंगल्यातील जुन्या आठवणींना उजाळा देत चाहत्यांचेही पाणावले डोळे.कोण आहेत हे तरुण?हे तरुण कर्नाटक आणि गोव्याच्या सीमाभागातील जंगलात शतकानुशतके स्थायिक असलेल्या सिद्दी (Siddi) समुदायातील असल्याचे सांगितले जात आहे. मूळ आफ्रिकन वंशाचे असलेले हे लोक भारतीय संस्कृती आणि स्थानिक भाषांशी (मराठी, कोकणी, कन्नड) पूर्णपणे एकरूप झाले आहेत. आफ्रिकन चेहरेपट्टी आणि अस्सल मराठी भाषेची जोड यामुळे हा गावरान अंदाज नेटकऱ्यांच्या पसंतीस उतरला असून व्हिडिओवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.